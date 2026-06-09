Viajes por el campeonato de fútbol elevan la demanda de vacunas contra el sarampión en Panamá

El creciente interés de los panameños por asistir a la Copa Mundial de la FIFA 2026 ha provocado un aumento significativo en la demanda de vacunas contra el sarampión.

Ante esta situación, el Ministerio de Salud (Minsa) anunció la llegada de un nuevo lote de 100 mil dosis para garantizar el abastecimiento en todo el país.

La medida busca reforzar la protección de quienes planean viajar a Estados Unidos, México y Canadá, países anfitriones del próximo Mundial de fútbol, y evitar la importación de casos al territorio nacional.

Según informó la coordinadora del Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI), Itzel de Hewitt, las nuevas dosis estarán llegando entre el 12 y el 21 de junio, en respuesta a la alta demanda registrada durante las últimas semanas.

Más de 100 mil vacunados en menos de un mes

Las cifras reflejan el impacto de la campaña preventiva impulsada por las autoridades sanitarias. En menos de un mes, más de 100 mil personas han acudido a vacunarse contra el sarampión.

De acuerdo con el Minsa, actualmente se realiza una redistribución estratégica de vacunas desde regiones con menor demanda hacia áreas donde la solicitud ha sido mayor, entre ellas la región Metropolitana, San Miguelito, Panamá Oeste, Veraguas y Chiriquí.

La entidad reiteró que las vacunas continúan disponibles en todas las instalaciones de salud del país.

Panamá mantiene vigilancia epidemiológica

Las autoridades sanitarias aclararon que Panamá no registra casos autóctonos de sarampión. Hasta la fecha, únicamente se han detectado dos casos importados y un caso asociado por contacto con una de las personas infectadas.

Desde 1979, el país ha aplicado más de 11 millones de dosis de la vacuna contra esta enfermedad como parte de sus programas permanentes de inmunización gratuita.

El llamado a quienes viajarán al Mundial

El Minsa insistió en que las personas que tengan previsto asistir al Mundial 2026 deben verificar su esquema de vacunación antes de emprender el viaje.

“Queremos que quienes viajen a Canadá, México y Estados Unidos lo hagan protegidos y que, a su regreso, no introduzcan la enfermedad al país”, destacó Hewitt.

Además, la Dirección de Provisión de Servicios de Salud mantiene activo un Plan Nacional de Contingencia para responder de manera rápida y coordinada ante cualquier caso sospechoso.