Sarampión bajo control: Minsa refuerza vacunación y no reporta nuevos casos

<b>El Ministerio de Salud (Minsa), a través del Programa Ampliado de Inmunización (PAI)</b>, desplegó durante el fin de semana una campaña intensiva de vacunación contra el sarampión en diversos puntos del país. La medida busca reforzar la protección de la población tras la confirmación de casos importados en ciudadanos extranjeros que ingresaron recientemente al territorio nacional.Desde las primeras horas del día, centros de salud como el Emiliano Ponce, en el corregimiento de Calidonia, reportaron una alta afluencia de personas que acudieron a recibir la dosis correspondiente. En paralelo, las regiones sanitarias activaron un estricto protocolo de respuesta ante cualquier sospecha de contagio mediante la estrategia denominada 'perifoco', que consiste en visitar la vivienda del paciente sospechoso y vacunar en un radio de 20 casas alrededor para contener la propagación del virus.