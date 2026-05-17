Sarampión bajo control: Minsa refuerza vacunación y no reporta nuevos casos

El Ministerio de Salud (Minsa), a través del Programa Ampliado de Inmunización (PAI), desplegó durante el fin de semana una campaña intensiva de vacunación contra el sarampión en diversos puntos del país. La medida busca reforzar la protección de la población tras la confirmación de casos importados en ciudadanos extranjeros que ingresaron recientemente al territorio nacional. Desde las primeras horas del día, centros de salud como el Emiliano Ponce, en el corregimiento de Calidonia, reportaron una alta afluencia de personas que acudieron a recibir la dosis correspondiente. En paralelo, las regiones sanitarias activaron un estricto protocolo de respuesta ante cualquier sospecha de contagio mediante la estrategia denominada “perifoco”, que consiste en visitar la vivienda del paciente sospechoso y vacunar en un radio de 20 casas alrededor para contener la propagación del virus.

Milagros Bosque, jefa de enfermería del Policentro de Parque Lefevre, explicó que esta intervención busca garantizar que todos los niños y adultos tengan su esquema completo. “Tenemos que vacunar a todos los niños, a los que tengan su esquema completo se registra, y a quienes les falte la vacuna se les coloca. Esto aplica tanto para niños como para adultos, porque la enfermedad puede afectar a ambos”, señaló. El sarampión es una enfermedad altamente contagiosa, transmitida por gotitas de saliva, y que representa un peligro mortal, especialmente para los niños. La prevención mediante la vacunación es la medida más eficaz, con un esquema oficial que consta de dos dosis: la primera al año de edad y la segunda al año y medio.