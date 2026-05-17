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Política

Unidos para la Nueva Era: el nuevo partido de Martín Torrijos

El expresidente Martín Torrijos este domingo en el lanzamiento de su nuevo partido político.
El expresidente Martín Torrijos este domingo en el lanzamiento de su nuevo partido político. Luis García | La Estrella de Panamá
Por
Adolfo Berríos Riaño
  • 17/05/2026 12:20
La propuesta de Torrijos se alínea como oposición al actual gobierno, cuestionando el autoritarismo

El expresidente Martín Torrijos presentó este domingo su nuevo partido político llamado Unidos para la Nueva Era (UNE).

“¡Panamá no volverá a ser una colonia!”, exclamó Torrijos en su discurso, dejabdo clara su postura sobre la presencia militar de Estados Unidos en Panamá, aclarando que el país será respetuoso de la ley internacional.

Torrijos calificó la situación actual como una larga pesadilla que hay aue parar.

“Hay momentos en que no hacer nada no es una opción. Estamos listos y sabemos que sí se puede”, exclamó Torrijos.

“Estoy aquí para invitarlos a fundar unidos una nueva organización política”, acotó.

La propuesta de Torrijos se alínea como oposición al actual gobierno, cuestionando el autoritarismo.

“Las decisiones hoy se imponen como si fueran decretos reales. Mientras la riqueza se concentra, la desigualdad crece”, señaló.

Un tema clave al que se refirió fue el proyecto minero. “Una decision de esa magnitud no puede imponerse. Que el país debata, que el país decida, que se haga un plebiscito”, declaró el expresidente.

Torrijos hizo un llamado a atender temas como la salud y el agua, apuntando a la crisis del agua en Azuero y cuestionando que se cambien “ingenieros por abogados”, una referencia al nuevo director del Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan), Antonio Terce.

Miles de asistentes se dieron cita al evento del expresidente Martín Torrijos
Miles de asistentes se dieron cita al evento del expresidente Martín Torrijos Luis García | La Estrella de Panamá
Respaldo

Entre los asistentes estaban figuras históricas que han pertenecido al Partido Revolucionario Democrático (PRD) como Alberto Alemán Boyd y el exvicepresidente Samuel Lewis Navarro.

“Lo que el país está reclamando desde hace mucho tiempo es un liderazgo que venga a resolver los problemas de la gente”, manifestó Lewis Navarro.

“Problemas de desempleo, problemas de falta de ingresos, problemas de agua, de salud, de educación, en fin, toda una serie de problemas que no están siendo atendidos”, precisó.

En el evento también estuvo Karim Gutíerrez del movimiento Mi San Miguelito.

“San Miguelito es un distrito que abarca mucha gente de clase baja y queremos resaltarlo, queremos empujarlos a ellos a creer en la política y creer que hay buenos candidatos como Martín Torrijos”, expresó Gutiérrez.

La líder comunitaria formó parte del PRD y explicó porque ahora decidió apoyar el nuevo movimiento político. “El tema es que en el PRD las cosas fueron decayendo. Yo sí creo en el relevo, por eso estamos aquí”.

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