Unidos para la Nueva Era: el nuevo partido de Martín Torrijos

El expresidente Martín Torrijos presentó este domingo su nuevo partido político llamado Unidos para la Nueva Era (UNE).

“¡Panamá no volverá a ser una colonia!”, exclamó Torrijos en su discurso, dejabdo clara su postura sobre la presencia militar de Estados Unidos en Panamá, aclarando que el país será respetuoso de la ley internacional.

Torrijos calificó la situación actual como una larga pesadilla que hay aue parar.

“Hay momentos en que no hacer nada no es una opción. Estamos listos y sabemos que sí se puede”, exclamó Torrijos.

“Estoy aquí para invitarlos a fundar unidos una nueva organización política”, acotó.

La propuesta de Torrijos se alínea como oposición al actual gobierno, cuestionando el autoritarismo.

“Las decisiones hoy se imponen como si fueran decretos reales. Mientras la riqueza se concentra, la desigualdad crece”, señaló.

Un tema clave al que se refirió fue el proyecto minero. “Una decision de esa magnitud no puede imponerse. Que el país debata, que el país decida, que se haga un plebiscito”, declaró el expresidente.

Torrijos hizo un llamado a atender temas como la salud y el agua, apuntando a la crisis del agua en Azuero y cuestionando que se cambien “ingenieros por abogados”, una referencia al nuevo director del Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan), Antonio Terce.