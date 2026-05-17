Panamá enfrenta aumento de desigualdad infantil: 82 mil niños se encuentran en pobreza

La pobreza infantil en Panamá alcanza niveles alarmantes y evidencia profundas brechas territoriales. Así lo revela el estudio <b>'Pobreza Infantil en Panamá: Un abordaje territorial a la pobreza monetaria en la niñez y la adolescencia'</b>, elaborado por el <b><a href="/tag/-/meta/banco-mundial">Banco Mundial</a></b>, <b><a href="/tag/-/meta/unicef-fondo-de-las-naciones-unidas-para-la-infancia">Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef)</a></b> y el <b><a href="/tag/-/meta/mides-ministerio-de-desarrollo-social">Ministerio de Desarrollo Social (Mides)</a></b>, que analiza datos del Censo de 2023 y la Encuesta de Propósitos Múltiples 2022 para estimar la pobreza infantil a nivel nacional, provincial, distrital y por corregimientos.<b>Uno de cada tres niños vive en pobreza</b><br />El informe estima que <b>el 34,5 % de las niñas, niños y adolescentes (NNA)</b> del país —unos <b>482 mil menores</b>— vive en hogares cuyos ingresos no alcanzan para cubrir la canasta básica total. Dentro de este grupo, <b>el 16% (casi 224 mil)</b> se encuentra en <b>pobreza extrema</b>, sin ingresos suficientes para cubrir la canasta básica alimentaria.La brecha es clara frente a la población general: mientras <b>el 22,2 % de los panameños vive en pobreza</b>, en la niñez la cifra escala a <b>34,5 %</b>, y en pobreza extrema pasa de <b>9,4 % en la población total a 16 % en los menores</b>.<b>Las comarcas concentran la mayor crisis</b><br />El estudio confirma que la pobreza infantil tiene un fuerte componente territorial. En las comarcas indígenas, <b>ocho de cada diez niños viven en pobreza (83 %)</b> y <b>más de la mitad (55 %) en pobreza extrema</b>, duplicando con creces el promedio nacional.La situación es especialmente crítica en la <b>Comarca Ngäbe Buglé</b>, donde el ingreso promedio per cápita mensual de los hogares con menores es de <b>$68,8</b>, uno de los niveles más bajos del país.