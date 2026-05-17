Panamá enfrenta aumento de desigualdad infantil: 82 mil niños se encuentran en pobreza

La pobreza infantil en Panamá alcanza niveles alarmantes y evidencia profundas brechas territoriales. Así lo revela el estudio “Pobreza Infantil en Panamá: Un abordaje territorial a la pobreza monetaria en la niñez y la adolescencia”, elaborado por el Banco Mundial, Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) y el Ministerio de Desarrollo Social (Mides), que analiza datos del Censo de 2023 y la Encuesta de Propósitos Múltiples 2022 para estimar la pobreza infantil a nivel nacional, provincial, distrital y por corregimientos.

Uno de cada tres niños vive en pobreza

El informe estima que el 34,5 % de las niñas, niños y adolescentes (NNA) del país —unos 482 mil menores— vive en hogares cuyos ingresos no alcanzan para cubrir la canasta básica total.

Dentro de este grupo, el 16% (casi 224 mil) se encuentra en pobreza extrema, sin ingresos suficientes para cubrir la canasta básica alimentaria.

La brecha es clara frente a la población general: mientras el 22,2 % de los panameños vive en pobreza, en la niñez la cifra escala a 34,5 %, y en pobreza extrema pasa de 9,4 % en la población total a 16 % en los menores.

Las comarcas concentran la mayor crisis

El estudio confirma que la pobreza infantil tiene un fuerte componente territorial. En las comarcas indígenas, ocho de cada diez niños viven en pobreza (83 %) y más de la mitad (55 %) en pobreza extrema, duplicando con creces el promedio nacional.

La situación es especialmente crítica en la Comarca Ngäbe Buglé, donde el ingreso promedio per cápita mensual de los hogares con menores es de $68,8, uno de los niveles más bajos del país.