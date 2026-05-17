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Panamá enfrenta aumento de desigualdad infantil: 82 mil niños se encuentran en pobreza

Las cifras muestran una realidad alarmante: uno de cada tres niños crece en hogares sin ingresos suficientes para cubrir la canasta básica.
Las cifras muestran una realidad alarmante: uno de cada tres niños crece en hogares sin ingresos suficientes para cubrir la canasta básica. Inteligencia Artificial
Por
Adriana Berna
  • 17/05/2026 11:32
Mientras el 22,2 % de los panameños vive en pobreza, en la niñez la cifra escala a 34,5 %, y en pobreza extrema pasa de 9,4 % en la población total a 16 % en los menores

La pobreza infantil en Panamá alcanza niveles alarmantes y evidencia profundas brechas territoriales. Así lo revela el estudio “Pobreza Infantil en Panamá: Un abordaje territorial a la pobreza monetaria en la niñez y la adolescencia”, elaborado por el Banco Mundial, Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) y el Ministerio de Desarrollo Social (Mides), que analiza datos del Censo de 2023 y la Encuesta de Propósitos Múltiples 2022 para estimar la pobreza infantil a nivel nacional, provincial, distrital y por corregimientos.

Uno de cada tres niños vive en pobreza
El informe estima que el 34,5 % de las niñas, niños y adolescentes (NNA) del país —unos 482 mil menores— vive en hogares cuyos ingresos no alcanzan para cubrir la canasta básica total.

Dentro de este grupo, el 16% (casi 224 mil) se encuentra en pobreza extrema, sin ingresos suficientes para cubrir la canasta básica alimentaria.

La brecha es clara frente a la población general: mientras el 22,2 % de los panameños vive en pobreza, en la niñez la cifra escala a 34,5 %, y en pobreza extrema pasa de 9,4 % en la población total a 16 % en los menores.

Las comarcas concentran la mayor crisis
El estudio confirma que la pobreza infantil tiene un fuerte componente territorial. En las comarcas indígenas, ocho de cada diez niños viven en pobreza (83 %) y más de la mitad (55 %) en pobreza extrema, duplicando con creces el promedio nacional.

La situación es especialmente crítica en la Comarca Ngäbe Buglé, donde el ingreso promedio per cápita mensual de los hogares con menores es de $68,8, uno de los niveles más bajos del país.

Panamá enfrenta aumento de desigualdad infantil: 82 mil niños se encuentran en pobreza
Inteligencia Artificial

Brechas profundas dentro de las provincias
Las desigualdades no solo se dan entre regiones, sino también dentro de las propias provincias. En Veraguas, por ejemplo, la diferencia entre distritos alcanza 63 puntos porcentuales: Santa Fe registra 78,7% de NNA en pobreza mientras que Santiago muestra 15,7%.

Este patrón evidencia la existencia de “clústeres espaciales de pobreza”, donde los corregimientos con mayores carencias tienden a estar rodeados de otros con condiciones similares.

La primera infancia, la más golpeada
El informe advierte que los niños de 0 a 6 años son el grupo más vulnerable: 37,2% vive en pobreza total y 19,1% en pobreza extrema.

Además, el tamaño del hogar influye directamente en el riesgo de pobreza. En familias con dos menores, la incidencia es del 21,2%, pero en hogares con cuatro NNA sube a 50,3%.

Asimismo, el factor étnico sigue siendo determinante: 7 de cada 10 niños indígenas viven en pobreza y 4 de cada 10 en pobreza extrema. Estas cifras casi triplican las de los menores no indígenas.

Transferencias que ayudan, pero no alcanzan
El estudio reconoce que los programas de transferencias monetarias han tenido impacto: 27.600 menores salieron de la pobreza extrema gracias a estos apoyos. Sin embargo, la cobertura sigue siendo limitada: solo 32% de los NNA en pobreza extrema recibe transferencias y apenas 28,6% de los NNA en pobreza general accede a estos programas.

El análisis territorial muestra que la pobreza infantil en Panamá no es homogénea, sino profundamente desigual y concentrada en ciertas regiones.

El informe plantea que estos hallazgos son clave para orientar políticas públicas más focalizadas y efectivas, en un país donde la niñez continúa siendo el grupo más vulnerable frente a la pobreza.

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