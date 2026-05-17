Trump vuelve a amenazar a Irán y advierte sobre nuevos ataques

El presidente de Donald Trump volvió a elevar la presión sobre Irán al advertir que “el tiempo se agota” para alcanzar un acuerdo en medio del frágil alto el fuego vigente desde principios de abril.

Sus declaraciones reavivan la tensión internacional y alimentan las especulaciones sobre una posible reanudación de ataques en Oriente Medio.

Ultimátum en plena tregua

En un mensaje publicado en Truth Social, Trump aseguró que Teherán debe actuar con rapidez para pactar. “El reloj avanza... o no quedará nada de ellos. El tiempo es esencial”, escribió el mandatario, reforzando su tono de advertencia.

Durante una entrevista en Fox News, el presidente responsabilizó a Irán del estancamiento de las negociaciones destinadas a poner fin al conflicto iniciado el 28 de febrero. Según Trump, el Gobierno iraní ha repetido en varias ocasiones el mismo patrón: aceptar acuerdos y retractarse al día siguiente.

El mandatario afirmó que, en los diálogos, Irán había accedido a entregar su material nuclear, pero posteriormente negó los compromisos alcanzados. Estas acusaciones llegan en un momento de creciente incertidumbre sobre la continuidad del alto el fuego.

Mensajes que alimentan la tensión

El sábado, Trump publicó una imagen recreada con inteligencia artificial que sugiere una posible reanudación de ataques. En la ilustración, el presidente aparece sobre un mar agitado con barcos iraníes, acompañada del mensaje “ha sido la calma antes de la tormenta”, lo que incrementó las especulaciones sobre un nuevo escenario militar.

Además, el mandatario tiene previsto conversar con el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, para abordar tanto su reciente viaje a Pekín como la situación en Irán.

Planes militares sin detalles

El secretario de Defensa, Pete Hegseth, evitó ofrecer detalles concretos sobre posibles acciones militares durante sus recientes comparecencias ante el Congreso estadounidense. No obstante, aseguró que el Gobierno cuenta con planes para intensificar medidas, revertir escenarios adversos y reasignar recursos si la situación lo exige.