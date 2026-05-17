OMS: Panamá pide transparencia y justicia en el financiamiento de la salud global

Panamá reforzó su presencia en la gobernanza de la salud global durante la 44.ª reunión del Comité de Programa, Presupuesto y Administración de la Organización Mundial de la Salud (OMS), celebrada en Ginebra del 13 al 15 de mayo de 2026, donde insistió en una mayor participación de los países de la Región de las Américas y en una distribución más equitativa del financiamiento.

Participación activa en decisiones estratégicas

La delegación panameña intervino en debates clave sobre el desempeño del presupuesto por programas 2024-2025, el marco de financiación 2026-2027 y los informes relacionados con auditoría, recursos humanos, cumplimiento institucional y sostenibilidad financiera del organismo.

Durante las sesiones, Panamá subrayó la necesidad de que los recursos económicos se traduzcan en resultados concretos para los países, especialmente para las poblaciones más vulnerables, y defendió el fortalecimiento de la transparencia, la eficiencia operativa y la rendición de cuentas dentro de la OMS.

Llamado a cumplir compromisos financieros

El país también participó en el análisis sobre el estado de las contribuciones de los Estados Miembros, destacando la importancia de cumplir oportunamente con los compromisos financieros para garantizar la estabilidad y previsibilidad del presupuesto del organismo.

Asimismo, la delegación mostró interés en las reformas de gobernanza impulsadas por los Estados Miembros, así como en el fortalecimiento de los mecanismos de evaluación y supervisión institucional, considerados claves para mejorar la eficacia del sistema global de salud.

Impulso a la cooperación y la equidad

Panamá respaldó la transformación de la arquitectura mundial de la salud y las iniciativas del sistema de Naciones Unidas enfocadas en la igualdad de género, el empoderamiento de las mujeres y la cooperación multilateral.

La reunión concluyó con la adopción de recomendaciones que serán elevadas al Consejo Ejecutivo y posteriormente a la 79.ª Asamblea Mundial de la Salud, prevista del 18 al 23 de mayo de 2026, donde Panamá continuará participando activamente.