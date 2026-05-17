OMS: Panamá pide transparencia y justicia en el financiamiento de la salud global

Panamá reforzó su presencia en la gobernanza de la salud global durante la 44.ª reunión de<b>l Comité de Programa, Presupuesto y Administración</b> de la <b>Organización Mundial de la Salud (OMS)</b>, celebrada en Ginebra del 13 al 15 de mayo de 2026, donde insistió en una mayor participación de los países de la Región de las Américas y en una distribución más equitativa del financiamiento.<b>Participación activa en decisiones estratégicas</b><br />La delegación panameña intervino en debates clave sobre el <b>desempeño del presupuesto por programas 2024-2025, el marco de financiación 2026-2027 y los informes relacionados con auditoría, recursos humanos, cumplimiento institucional y sostenibilidad financiera del organismo</b>.Durante las sesiones, <b>Panamá subrayó la necesidad de que los recursos económicos se traduzcan en resultados concretos para los países</b>, especialmente para las poblaciones más vulnerables, y defendió el fortalecimiento de la transparencia, la eficiencia operativa y la rendición de cuentas dentro de la OMS.<b>Llamado a cumplir compromisos financieros</b><br />El país también participó en el análisis sobre el estado de las contribuciones de los Estados Miembros, destacando la importancia de cumplir oportunamente con los compromisos financieros para garantizar la estabilidad y previsibilidad del presupuesto del organismo.Asimismo, la delegación mostró interés en las reformas de gobernanza impulsadas por los Estados Miembros, así como en el fortalecimiento de los mecanismos de evaluación y supervisión institucional, considerados claves para mejorar la eficacia del sistema global de salud.<b>Impulso a la cooperación y la equidad</b><br /><b>Panamá respaldó la transformación de la arquitectura mundial de la salud y las iniciativas del sistema de <a href="/tag/-/meta/naciones-unidas">Naciones Unidas</a> enfocadas en la igualdad de género, el empoderamiento de las mujeres</b> y la cooperación multilateral.La reunión concluyó con la adopción de recomendaciones que <b>serán elevadas al Consejo Ejecutivo y posteriormente a la 79.ª Asamblea Mundial de la Salud, prevista del 18 al 23 de mayo de 2026</b>, donde Panamá continuará participando activamente.