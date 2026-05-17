Xabi Alonso llega al Chelsea: el técnico español liderará la reconstrucción de los ‘Blues’

El Chelsea confirmó este domingo 17 de mayo la llegada del español Xabi Alonso como nuevo entrenador del club a partir del próximo 1 de julio, en una apuesta ambiciosa de la directiva encabezada por Todd Boehly para intentar devolver a los ‘Blues’ a la élite del fútbol europeo.

El exentrenador del Bayer Leverkusen y del Real Madrid firmó contrato hasta 2030 y asumirá el mando de un equipo que atraviesa una profunda crisis deportiva e institucional tras cerrar otra temporada decepcionante.

La oficialización de Alonso se produjo apenas horas después de que el Chelsea perdiera la final de la FA Cup frente al Manchester City, confirmando además que el conjunto londinense terminará la campaña sin títulos y con serias posibilidades de quedarse fuera de torneos europeos.

Actualmente, el Chelsea ocupa la novena posición de la Premier League a falta de dos jornadas para finalizar el campeonato.

Chelsea apuesta por un proyecto a largo plazo

En el comunicado oficial, el club inglés describió a Alonso como “una de las figuras más respetadas del fútbol moderno” y destacó su experiencia, liderazgo y filosofía de juego como factores determinantes para su contratación.

El español de 44 años llega con el reto de reconstruir un equipo que ha vivido constantes cambios en el banquillo desde la llegada del grupo BlueCo en 2022.

Durante los últimos cuatro años, el Chelsea ha despedido a cinco entrenadores: Thomas Tuchel, Graham Potter, Mauricio Pochettino, Enzo Maresca y Liam Rosenior.

A diferencia de sus predecesores recientes, Alonso recuperará el rol tradicional de “manager”, lo que le otorgará mayor peso en decisiones deportivas y planificación de plantilla.

El ascenso meteórico de Xabi Alonso

Xabi Alonso se consolidó como uno de los entrenadores más cotizados de Europa luego de su histórica etapa con el Bayer Leverkusen, al que llevó a conquistar la Bundesliga y la Copa de Alemania en la temporada 2023-24 sin perder un solo partido en liga.

Ese éxito lo llevó posteriormente al Real Madrid, aunque su paso por el club blanco terminó abruptamente en enero de este año tras la derrota en la Supercopa de España ante el Barcelona.

Pese a su salida de Madrid, el técnico español sigue siendo considerado uno de los estrategas jóvenes más prometedores del fútbol europeo.

Un Chelsea lleno de talento, pero sin resultados

Alonso asumirá un plantel repleto de figuras internacionales como Cole Palmer, Enzo Fernández, Moisés Caicedo y Marc Cucurella, aunque marcado por la irregularidad y la falta de estabilidad.

Según medios británicos, la directiva planea reforzar el equipo con jugadores de mayor experiencia para equilibrar una plantilla que combina talento joven con poca madurez competitiva.

“Hay muchísimo talento en la plantilla y un enorme potencial en este club. Será un honor dirigirlo”, afirmó Alonso tras oficializarse su llegada.

“Ahora el objetivo es trabajar duro, construir la cultura adecuada y ganar trofeos”, añadió el español.

El Chelsea espera que el nuevo proyecto liderado por Alonso permita devolver al club a los primeros planos del fútbol inglés y europeo después de varias temporadas lejos de sus expectativas históricas.