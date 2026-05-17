Celebraciones y críticas: así responden políticos a la entrega de Álex Saab

La reciente deportación del empresario colombiano Álex Saab a Estados Unidos ha generado fuertes reacciones políticas dentro y fuera de Venezuela.

Saab, señalado por Washington como operador financiero clave del chavismo, llegó a Miami escoltado por agentes federales para enfrentar cargos por corrupción y lavado de dinero, en un giro que marca un cambio significativo en la postura de Caracas.

Celebración desde el Congreso de EE. UU.

El congresista republicano Carlos A. Gimenez celebró la medida y agradeció a la administración estadounidense por la operación.

“Gracias al presidente Trump y al secretario Rubio, la dictadora interina Delcy Rodríguez entregó al narcoterrorista Álex Saab para que enfrente la justicia en Estados Unidos”, expresó el legislador, destacando la deportación como un paso clave en la lucha contra la corrupción vinculada al régimen venezolano.

Reacciones de la oposición venezolana

Desde la oposición, el dirigente Juan Pablo Guanipa calificó el hecho como una “gran noticia” para el país.

Guanipa afirmó que Saab “hizo su fortuna a costa del hambre de los venezolanos”, al asegurar que se enriqueció mediante la venta de alimentos vencidos y la evasión de sanciones internacionales.

El líder opositor también sostuvo que el empresario deberá responder en el futuro ante tribunales de una “Venezuela democrática”, subrayando que su caso simboliza la corrupción estructural del régimen.

Saab había sido considerado durante años un aliado clave del chavismo y su entrega a Estados Unidos supone un cambio relevante en el tablero geopolítico, además de abrir la puerta a nuevas investigaciones sobre redes de corrupción y evasión de sanciones en el país suramericano.