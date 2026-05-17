Celebraciones y críticas: así responden políticos a la entrega de Álex Saab

La reciente deportación del empresario colombiano <b>Álex Saab</b> a <b><a href="/tag/-/meta/estados-unidos">Estados Unidos</a></b> ha generado fuertes reacciones políticas dentro y fuera de <b><a href="/tag/-/meta/venezuela">Venezuela</a></b>. Saab, <b>señalado por Washington como operador financiero clave del chavismo</b>, llegó a Miami escoltado por agentes federales para <b>enfrentar cargos por corrupción y lavado de dinero</b>, en un giro que marca un cambio significativo en la postura de Caracas. <b>Celebración desde el Congreso de EE. UU.</b><br />El congresista republicano <b>Carlos A. Gimenez</b> celebró la medida y agradeció a la administración estadounidense por la operación.<i>'</i><i><b>Gracias al presidente Trump y al secretario Rubio, la dictadora interina Delcy Rodríguez entregó al narcoterrorista Álex Saab para que enfrente la justicia en Estados Unidos'</b></i><b>,</b> expresó el legislador, destacando la deportación como un paso clave en la lucha contra la corrupción vinculada al régimen venezolano.<b>Reacciones de la oposición venezolana</b><br />Desde la oposición, el dirigente <b>Juan Pablo Guanipa</b> calificó el hecho como una 'gran noticia' para el país.Guanipa afirmó que Saab <i>'hizo su fortuna a costa del hambre de los venezolanos'</i>, al asegurar que se enriqueció mediante la venta de alimentos vencidos y la evasión de sanciones internacionales.El líder opositor también sostuvo que <b>el empresario deberá responder en el futuro ante tribunales de una 'Venezuela democrática'</b>, subrayando que su caso simboliza la corrupción estructural del régimen.Saab había sido considerado durante años un aliado clave del chavismo y su entrega a Estados Unidos supone un cambio relevante en el tablero geopolítico, además de abrir la puerta a nuevas investigaciones sobre redes de corrupción y evasión de sanciones en el país suramericano.