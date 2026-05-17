Andrés Andrade hace historia: campeón de liga y copa en Austria con el LASK Linz

El futbolista panameño Andrés Andrade escribió este domingo una de las páginas más importantes de su carrera en Europa al coronarse campeón de la Bundesliga de Austria con el LASK Linz, club que volvió a levantar el título nacional después de 61 años.

El conjunto de Linz derrotó 3-0 al Austria Viena en la última jornada del campeonato y selló una temporada histórica al conquistar también el doblete, luego de ganar previamente la Copa de Austria.

La última vez que el LASK había ganado la liga austríaca fue en la temporada 1964-65.

Andrade, protagonista en una campaña histórica

El defensor panameño fue titular y disputó los 90 minutos en el encuentro decisivo, siendo una de las figuras defensivas del equipo dirigido por Dietmar Kühbauer.

Andrade tuvo una actuación sólida en la zaga, registrando nueve acciones defensivas, ocho despejes, siete recuperaciones y una intercepción, además de imponerse en duelos terrestres y aéreos durante el compromiso.

El LASK abrió el marcador al minuto 38 con un tanto de Xavier Mbuyamba tras una jugada a balón parado. Posteriormente, Samuel Adeniran amplió la ventaja desde el punto penal al 49’, mientras que Melayro Bogarde sentenció la victoria al minuto 76.

Con el triunfo, el club de Linz aseguró oficialmente el campeonato y puso fin al dominio reciente del Sturm Graz, bicampeón del fútbol austríaco.

La conquista del título representa además una de las mayores remontadas futbolísticas de la temporada en Austria.

El LASK había atravesado un complicado inicio de campaña y llegó a ocupar los últimos puestos de la tabla antes de la llegada del técnico Dietmar Kühbauer en octubre pasado.

Bajo su dirección, el equipo reaccionó hasta convertirse en el mejor conjunto del campeonato y cerrar la temporada con liga y copa.

“Es increíble. Hace unos meses nadie imaginaba esto”, declaró el entrenador tras asegurar el título.

Por su parte, el capitán Sascha Horvath calificó la conquista como “algo difícil de creer” luego de una campaña marcada por la presión y la recuperación futbolística del equipo.

Reconocimiento desde Panamá

La histórica conquista del defensor panameño también generó reacciones en el fútbol nacional. La Asociación de Futbolistas Profesionales de Panamá felicitó públicamente a Andrade tras la obtención del campeonato.

“Extendemos nuestras felicitaciones a Andrés Andrade, quien recientemente se consagró campeón de la primera división de Austria junto a LASK Official”, expresó el gremio en sus redes sociales.

La organización también destacó que el panameño había conquistado días antes la Copa de Austria, firmando una de las temporadas más importantes de su carrera.

“Hace apenas unos días, Andrade también había conquistado el título de copa, firmando así una destacada temporada que refleja su perseverancia y crecimiento fuera de fronteras”, añadieron.

El panameño sigue creciendo en Europa

Para Andrade, el título representa uno de los mayores logros de su carrera profesional desde su llegada al fútbol europeo.

El defensor se ha consolidado como pieza importante del LASK y continúa elevando su perfil internacional de cara a los próximos compromisos de la Selección de Panamá.

Tras conquistar la Bundesliga austríaca, el zaguero ahora enfocará su atención en el proceso rumbo al Mundial 2026 junto a la selección panameña.

Además, el campeonato obtenido permitirá al LASK disputar la fase previa de la próxima UEFA Champions League, acercando al panameño a la posibilidad de competir en el torneo de clubes más importante del continente europeo.