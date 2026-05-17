Las 5 claves de Panamá y el mundo este domingo 17 de mayo

La agenda informativa de Panamá y el mundo llega cargada de acontecimientos políticos, diplomáticos y migratorios este domingo 17 de mayo de 2026.

-El expresidente Martín Torrijos presentará ante miles de simpatizantes el lanzamiento oficial de su nuevo colectivo político, en un evento que marca su retorno al escenario político con miras a reorganizar fuerzas dentro del panorama nacional.

-El Ministerio de Relaciones Exteriores anunció una agenda de alto nivel en el marco de la celebración del Bicentenario del Congreso Anfictiónico de Panamá. Las actividades incluirán reuniones entre jefes de Estado, cátedras académicas y las Sesiones Ordinarias de la Organización de los Estados Americanos (OEA), consolidando a Panamá como centro de importantes encuentros diplomáticos durante este año conmemorativo.

-Un ciudadano hondureño fue inadmitido por las autoridades panameñas luego de intentar ingresar al país en un vuelo procedente de San Pedro Sula, Honduras, informó el Servicio Nacional de Migración, que mantiene los controles de verificación en los principales puntos de entrada al territorio nacional.

-El empresario colombiano Alex Saab llegó la noche de este sábado a Miami tras ser deportado por el Gobierno de Venezuela hacia Estados Unidos, donde enfrenta acusaciones por presuntos delitos financieros. El caso continúa generando atención regional por sus implicaciones políticas y judiciales.

-El Jurado Nacional de Elecciones de Perú proclamó oficialmente a Keiko Fujimori, de Fuerza Popular, y a Roberto Sánchez, de Juntos por el Perú, como los candidatos que disputarán la segunda vuelta presidencial el próximo 7 de junio de 2026, en una contienda que definirá el rumbo político del país sudamericano.