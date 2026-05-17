Entre goles, penales y polémicas: Alianza FC se instala en la final de la LPF

El Alianza FC jugará la gran final del Torneo Clausura 2026 de la Liga Panameña de Fútbol (LPF) luego de imponerse en una dramática serie de semifinales frente al Veraguas United, en una clasificación que mezcla épica deportiva y uno de los mayores escándalos recientes del fútbol panameño.

El conjunto verdolaga logró sellar su boleto al partido por el título tras vencer 3-0 en la tanda de penales al Veraguas United, luego de empatar 2-2 en el tiempo extra en el estadio Toco Castillo de Santiago.

La semifinal estuvo cargada de tensión y emociones hasta el último minuto. El primero en golpear fue John Jairo Alvarado, quien adelantó al Alianza al minuto 68 y silenció momentáneamente a la afición veragüense.

Sin embargo, la respuesta local llegó apenas tres minutos después con un gol del experimentado Gabriel Torres al 71’, devolviendo la esperanza a Veraguas United.

El dramatismo aumentó en el tiempo extra. Anthony Steward volvió a poner arriba al Alianza al minuto 93, acercando a los capitalinos a la clasificación, pero nuevamente apareció Gabriel Torres al 97’ para firmar el 2-2 definitivo y obligar a la definición desde el punto penal.

Carlos Rodríguez, John Jairo Alvarado y Manuel Rodríguez convirtieron sus disparos, mientras que Veraguas United falló todos sus intentos, permitiendo que los verdolagas avanzaran a la gran final del Clausura 2026.

Un camino lleno de dramatismo

El recorrido del Alianza FC hacia la final ha sido uno de los más intensos del campeonato. En la ronda regular, los verdolagas terminaron segundos de la Conferencia Este con 27 puntos y seis victorias, asegurando un puesto en la fase eliminatoria.

En los playoffs protagonizaron otro encuentro cargado de emociones frente al CAI, empatando 3-3 en tiempo reglamentario antes de imponerse 4-3 en penales para avanzar a semifinales.

Posteriormente igualaron 0-0 en la ida frente al Veraguas United en el estadio Rommel Fernández, dejando la serie completamente abierta para la vuelta en Santiago.

Finalmente, el empate 2-2 y la victoria en penales terminaron consolidando al Alianza como uno de los dos mejores equipos del torneo.

Ahora, el club capitalino disputará la gran final frente al CD Plaza Amador el próximo sábado 23 de mayo en el estadio Rommel Fernández Gutiérrez.

La polémica que marcó la clasificación

El club quedó envuelto indirectamente en un escándalo por presunto amaño de partidos durante la última jornada de la ronda regular, luego de su victoria 3-2 frente al Sporting San Miguelito el pasado 2 de mayo.

La polémica surgió tras un insólito autogol del arquero José Calderón al minuto 90, acción que terminó dándole el triunfo definitivo al Alianza y asegurando su clasificación a los playoffs.

La jugada provocó fuertes reacciones incluso dentro del propio Sporting San Miguelito. El delantero Gustavo Herrera abandonó el terreno de juego antes del pitazo final y lanzó acusaciones públicas insinuando un posible amaño.

Posteriormente, la directiva del Sporting emitió un comunicado expresando “profunda preocupación” por presuntas irregularidades y presentó una denuncia formal ante la LPF y la Federación Panameña de Fútbol (FPF).

La Comisión Disciplinaria de la FPF suspendió provisionalmente por seis meses al arquero José Calderón mientras avanzan las investigaciones, y días después el Sporting San Miguelito anunció la rescisión de su contrato.

Aunque las investigaciones continúan abiertas, la competencia siguió su curso y el Alianza FC aprovechó la clasificación para construir un recorrido que hoy lo tiene instalado en la final del fútbol panameño.

Plaza Amador espera en la final

Mientras el Alianza sobrevivía al drama en Santiago, el CD Plaza Amador aseguró también su clasificación a la final tras eliminar al UMECIT FC.

De esta manera, la LPF tendrá una final entre dos de los clubes históricos del fútbol nacional, en un duelo que promete alta intensidad dentro y fuera de la cancha.

Para Alianza FC, la oportunidad representa la posibilidad de cerrar con gloria un torneo marcado por la presión, los penales, las remontadas y un contexto extradeportivo que mantuvo al club en el centro de la conversación futbolística del país.