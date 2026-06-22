Laura Fernández destituye a siete directores policiales tras no pasar la prueba del polígrafo

La presidenta de Costa Rica, Laura Fernández, ordenó la destitución de siete directores policiales que no aprobaron una prueba de polígrafo aplicada en el marco de las sesiones de la llamada “Fuerza Élite”, según informó este lunes durante una conferencia de prensa difundida por la Casa Presidencial.

“Ustedes saben que tengo un compromiso firme con la transparencia. Es por eso que en nuestra sesión de hoy ordené al ministro de Seguridad (Gerald Campos) que separe del Grupo de Fuerza Élite y cese los nombramientos de confianza que ocupaban como directores siete funcionarios que no pasaron la prueba del polígrafo”, indicó la mandataria.

Fernández detalló que la evaluación fue aplicada a 33 funcionarios de alto nivel, de los cuales solo siete no lograron superarla.

Las pruebas incluyeron preguntas relacionadas con crimen organizado, narcotráfico y la posible recepción de beneficios ilícitos en el ejercicio de sus funciones.

La presidenta añadió que la decisión busca “reforzar la confianza institucional” y garantizar que no exista ningún tipo de infiltración en estructuras sensibles del Estado.

“¿Qué va a pasar con los siete directores de confianza que no pasaron la prueba? Fueron removidos de inmediato de sus puestos de dirección y, adicionalmente, instruí una investigación preliminar que se conducirá desde mi despacho contra cada uno de ellos”, afirmó.

Fernández también señaló que tanto el director de la Dirección de Inteligencia y Seguridad (DIS) como el director de la Unidad Especial de Intervención (UEI) sí aprobaron la evaluación. Ambas entidades están adscritas al Ministerio de la Presidencia.

Las pruebas fueron coordinadas por la DIS con apoyo de una empresa certificada internacionalmente, según explicó la mandataria, quien insistió en que el proceso forma parte de una estrategia para prevenir la corrupción dentro del Ejecutivo.

En su intervención, Fernández no reveló los nombres de los funcionarios destituidos ni los cuerpos policiales a los que pertenecían. Tampoco ofreció detalles sobre el avance de las investigaciones internas abiertas tras los resultados.

Las evaluaciones forman parte de las reuniones semanales de la “Fuerza Élite”, un espacio de coordinación en materia de seguridad que se realiza cada lunes a las 8:00 a. m. con la participación de jerarcas del Ministerio de Seguridad Pública, Justicia y Paz, y los principales mandos policiales de Costa Rica, donde se abordan estrategias frente al aumento de la inseguridad.