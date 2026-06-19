Presidenta de Costa Rica es evacuada durante gira en Crucitas tras incidente de seguridad

La presidenta de Costa Rica, Laura Fernández, fue evacuada de emergencia la mañana de este viernes 19 de junio mientras realizaba una gira de trabajo en la comunidad de Crucitas de Cutris, en el cantón de San Carlos, luego de que se escuchara un ruido similar al de una explosión en las cercanías del grupo que participaba en el recorrido.

De acuerdo con información publicada por el diario costarricense La Nación, tras el incidente los agentes de seguridad activaron los protocolos de protección y escoltaron rápidamente a la mandataria hasta un vehículo oficial, retirándola del área de manera preventiva.

En la zona se mantiene un amplio operativo de seguridad integrado por agentes de la Fuerza Pública, la Unidad Especial de Intervención (UEI), la Policía Penitenciaria y el Servicio de Vigilancia Aérea, debido a las acciones que desarrollan las autoridades en este sector del norte del país.

El ministro de Seguridad Pública, Gerald Campos, confirmó que la situación fue controlada por los equipos operativos desplegados en el área y señaló que las autoridades ofrecerán más detalles en una conferencia de prensa.

“Creo que es importante que ustedes vean la realidad de a lo que se están exponiendo los cuerpos policiales aquí en la zona”, manifestó Campos tras el incidente.