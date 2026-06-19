SGS entrega la auditoría final de la mina Cobre Panamá con 370 compromisos evaluados

El Ministerio de Ambiente (MiAmbiente) informó la mañana de este viernes 19 de junio que la empresa multinacional suiza SGS Panama Control Services Inc. entregó el Informe Final de la Auditoría Integral del Proyecto Mina de Cobre Panamá, en cumplimiento del contrato OAL-DIFOR No. 003-2025.

La auditoría, realizada por Société Générale de Surveillance (SGS), evaluó de manera independiente y verificable los aspectos legales, fiscales, ambientales y operacionales del proyecto, incluyendo los 370 compromisos del Estudio de Impacto Ambiental (EsIA) Categoría III y los Programas de Adecuación y Manejo Ambiental (PAMA). El proceso se organizó en 15 tomos temáticos y cuatro componentes de evaluación.

Principales hallazgos

El informe evidencia que el proyecto cumple con la mayoría de los compromisos adquiridos y presenta fortalezas operativas. Sin embargo, se identificaron áreas que requieren atención en materia administrativa, biodiversidad, restauración ecológica y articulación del monitoreo ambiental.

Los hallazgos no representan fallas estructurales insuperables, sino puntos específicos que demandan seguimiento y acciones correctivas.

Componentes evaluados- Legal, administrativo, fiscal y tributario: revisión de requerimientos legales y tributarios, con recomendaciones para fortalecer mecanismos de control. - Desempeño ambiental: cumplimiento general de compromisos, con oportunidades de mejora en biodiversidad, gestión hídrica y restauración ecológica. - Aspectos operacionales y técnicos: evaluación de infraestructura crítica, mantenimiento y estándares internacionales. - Riesgos y pasivos ambientales: análisis de impactos acumulativos y mecanismos de mitigación.

Transparencia y consulta pública

MiAmbiente destacó que este informe constituye un insumo técnico para que el Estado panameño evalúe los próximos pasos del proyecto, siempre dentro del marco legal y con base en evidencia científica.