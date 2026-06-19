SGS entrega la auditoría final de la mina Cobre Panamá con 370 compromisos evaluados

<a href="/tag/-/meta/miambiente-ministerio-de-ambiente">El Ministerio de Ambiente (MiAmbiente)</a> informó la mañana de este viernes 19 de junio que la empresa multinacional suiza <b>SGS Panama Control Services Inc.</b> entregó el<b> Informe Final de la Auditoría Integral del Proyecto Mina de Cobre Panamá</b>, en cumplimiento del contrato OAL-DIFOR No. 003-2025. La auditoría, realizada por Société Générale de Surveillance (SGS), evaluó de manera independiente y verificable los aspectos legales, fiscales, ambientales y operacionales del proyecto, incluyendo los 370 compromisos del Estudio de Impacto Ambiental (EsIA) Categoría III y los Programas de Adecuación y Manejo Ambiental (PAMA). El proceso se organizó en 15 tomos temáticos y cuatro componentes de evaluación.<b>Principales hallazgos</b>El informe evidencia que el proyecto cumple con la mayoría de los compromisos adquiridos y presenta fortalezas operativas. Sin embargo, se identificaron áreas que requieren atención en materia administrativa, biodiversidad, restauración ecológica y articulación del monitoreo ambiental. Los hallazgos no representan fallas estructurales insuperables, sino puntos específicos que demandan seguimiento y acciones correctivas.Componentes evaluados- Legal, administrativo, fiscal y tributario: revisión de requerimientos legales y tributarios, con recomendaciones para fortalecer mecanismos de control. - Desempeño ambiental: cumplimiento general de compromisos, con oportunidades de mejora en biodiversidad, gestión hídrica y restauración ecológica. - Aspectos operacionales y técnicos: evaluación de infraestructura crítica, mantenimiento y estándares internacionales. - Riesgos y pasivos ambientales: análisis de impactos acumulativos y mecanismos de mitigación.<b>Transparencia y consulta pública</b>MiAmbiente destacó que este informe constituye un insumo técnico para que el Estado panameño evalúe los próximos pasos del proyecto, siempre dentro del marco legal y con base en evidencia científica.