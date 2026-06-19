Israel y Hezbolá pactan una nueva tregua mientras se frenan las conversaciones entre Estados Unidos e Irán

La aparente calma que buscaba abrir una nueva etapa diplomática en <b>Medio Oriente</b> duró apenas unas horas. Aunque fuentes oficiales israelíes confirmaron<b> la existencia de un nuevo alto el fuego entre Israel y Hezbolá</b>, <b>los combates continuaron este viernes sobre el terreno</b>, dejando decenas de muertos y poniendo en riesgo los avances alcanzados recientemente entre <b>Estados Unidos</b> e <b>Irán</b>.Según funcionarios citados bajo condición de anonimato, <b>la tregua entró en vigor a las 16:00 horas locales</b>. Sin embargo, ni Israel, ni <b>Hezbolá</b>, ni el Gobierno libanés realizaron un anuncio oficial, mientras los ataques continuaban tanto en el <b>sur de Líbano</b> como en el norte de Israel.La jornada estuvo marcada por una intensa escalada militar que dejó <b>al menos 47 libaneses y cuatro soldados israelíes muertos</b>, en una de las jornadas más violentas de las últimas semanas.