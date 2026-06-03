Fuga en La Joyita: Costa Rica refuerza frontera con Panamá tras evadirse los reos

El Gobierno de Costa Rica ordenó la noche de este martes 2 de junio reforzar de inmediato la vigilancia en la frontera con Panamá ante la fuga masiva de privados de libertad registrada esta lunes 1 de junio en el Centro Penitenciario La Joyita.

La Estrella de Panamá conoció que la presidenta de Costa Rica, Laura Fernández, instruyó al ministro de Seguridad, Gerald Campos, a fortalecer los controles fronterizos para evitar que alguno de los prófugos pueda ingresar al territorio costarricense.

“Como ministro de Comunicación [Arnold Zamora] le confirmo que el ministro de Seguridad Gerald Campos fue instruido por la presidenta Laura Fernández a reforzar de inmediato la zona fronteriza con Panamá, ante la alerta de la fuga de estos privados de libertad”, señaló el funcionario a La Estrella de Panamá.

La decisión se produce luego de que las autoridades panameñas confirmaran la evasión de 195 reclusos del Centro Penitenciario La Joyita este 1 de junio, uno de los incidentes penitenciarios más importantes registrados en los últimos años en el país.

El director de la Policía Nacional de Panamá, Jaime Fernández, informó que hasta el momento han sido recapturados 123 de los privados de libertad que escaparon durante los disturbios ocurridos en el penal.

Durante una conferencia de prensa junto a la ministra de Gobierno, Dinoska Montalvo, Fernández explicó que se desplegaron aproximadamente 1,200 agentes de los distintos estamentos de seguridad para atender la emergencia y localizar a los prófugos.

El operativo involucra a unidades de la Policía Nacional, el Servicio Nacional Aeronaval, el Servicio Nacional de Fronteras y el Servicio de Protección Institucional, que mantienen puntos de control y operativos de búsqueda en diferentes regiones del país.

Las autoridades panameñas también han reforzado la vigilancia en áreas cercanas al centro penitenciario, incluyendo sectores, como Tanara y Paso Blanco, mientras continúan los patrullajes terrestres y aéreos para dar con el paradero de los reclusos que aún permanecen prófugos.