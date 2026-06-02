Fuga en La Joyita: 195 se fugaron, 72 aún no han sido capturados

De los 195 reclusos que se fugaron este 1 de junio ya han sido capturados 123, de acuerdo con el director de la Policía Nacional, Jaime Fernández.

Fernández en una conferencia de prensa, conjuntamente con la ministra de Gobierno, Dinoska Montalvo, recordó que en el Centro Penitenciario La Joyita hay un total de 4 mil 800 reos.

Fernández informó que las autoridades desplegaron alrededor de 1,200 agentes de los estamentos de seguridad para contener la crisis generada por la fuga masiva registrada este lunes en el Centro Penitenciario La Joyita.

El jefe policial explicó que el operativo incluyó la participación coordinada de la Policía Nacional, el Servicio Nacional Aeronaval (Senan), el Servicio Nacional de Fronteras (Senafront) y el Servicio de Protección Institucional (SPI).

“Se hizo un despliegue de alrededor de 1,200 agentes, las cuales fueron en conjunto con toda la fuerza que forma parte del Ministerio de Seguridad. Formamos parte de un bloque importante para dar con la consolidación de la situación crítica que se dio el día de ayer en el penal”, señaló Fernández.

Según el director policial, la actuación de las fuerzas de seguridad permitió contener de manera rápida y efectiva los disturbios y la evasión ocurrida en el centro penitenciario.

Fernández indicó que el Senan apoyó las labores de búsqueda mediante helicópteros y otros medios de transporte, facilitando la localización de los fugados en distintos puntos cercanos al penal.

Asimismo, destacó la participación de unidades especializadas como el grupo Lince, que logró efectuar varias capturas durante los operativos desplegados en las áreas aledañas.

Por su parte, Senafront reforzó las labores de vigilancia y búsqueda en sectores como Tanara, donde también se registraron importantes resultados en la recaptura de privados de libertad que intentaban alejarse del perímetro penitenciario.

El director de la Policía Nacional informó que continúan los puntos de control y los operativos en diferentes sectores del país para ubicar a los reclusos que aún permanecen prófugos.

Además, pidió comprensión a la ciudadanía por las molestias que puedan generar los retenes y cierres temporales de vías.

“Entendemos la incomodidad que existe por el tema de los tranques y demás. Sin embargo, es por el beneficio de toda la población lo que estamos haciendo sobre las capturas que estamos realizando”, manifestó.