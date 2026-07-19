El 70% de los directores ejecutivos padece estrés crónico

A nivel de entorno, la vocera atribuyó estos resultados al dinamismo y a la complejidad actual de las organizaciones en crecimiento. A esto se suman variables externas como la inmediatez de la información, conflictos internacionales, disputas arancelarias y un cliente más exigente, un factor altamente visible en el sector bancario regional, donde persiste un reto de rentabilidad.Por otra parte, el informe muestra que la inteligencia artificial (IA) no figura entre los primeros factores de preocupación, ubicándose en la séptima posición. Flores explicó que esto refleja que actualmente existe una mayor expectativa y motivación por lo que la tecnología puede aportar que estrés por su implementación. En este sentido, la IA representa una oportunidad para transformar los modelos de negocio y alcanzar el crecimiento rentable que demandan los accionistas.