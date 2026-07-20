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Economía

Molineros y productores chocan por abasto de arroz ante El Niño

Personal técnico de la Acodeco verifica los inventarios de arroz en establecimientos comerciales, silos, bodegas y demás.
Personal técnico de la Acodeco verifica los inventarios de arroz en establecimientos comerciales, silos, bodegas y demás. Cedida | Acodeco
Por
Mileika Lasso
  • 20/07/2026 16:37
La Analmo pide comité por El Niño en Panamá; mientras la Fapagrap afirma que inventario de 4.2 millones de quintales garantiza abasto nacional

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La Asociación Nacional de Molineros de Arroz de Panamá (ANALMO) solicitó al Gobierno Nacional la creación inmediata de un comité técnico intersectorial para evaluar los riesgos de abastecimiento del grano, tras advertir afectaciones por el fenómeno de El Niño. Sin embargo, los productores sostienen que los inventarios y la producción actual garantizan el suministro nacional.

Analmo urgió la participación del Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA), el Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA), el Instituto de Seguro Agropecuario (ISA) y el Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA). Según el gremio industrial, el estrés hídrico afecta las labores de siembra en regiones como Coclé y amenaza la cosecha de 2026 y 2027.

El IMHPA confirmó al Consejo de Gabinete que El Niño mantendrá una intensidad fuerte con un 95% de probabilidad durante 2026 y reducciones de lluvia de hasta un 55%, panorama que podría prolongarse hasta el primer trimestre de 2027.

Productores defienden inventarios

Frente a la postura industrial, Omar Spiegel, presidente de la Federación de Asociaciones de Productores de Arroz y Granos de Panamá (Fapagrap), aseguró que las decisiones deben basarse en datos estadísticos y no en proyecciones alarmistas.

De acuerdo con datos oficiales presentados por Fapagrap, al 19 de junio de 2026 el país registraba un inventario físico de 2.62 millones quintales de arroz. A este volumen se suman 214,000 quintales del contingente ordinario de la Organización Mundial del Comercio (OMC), 786,000 quintales aprobados por la Cadena Agroalimentaria y 600,000 quintales importados por el IMA.

Con un consumo nacional estimado en 779,000 quintales mensuales, esta reserva de 4.2 millones de quintales cubre la demanda hasta finales de noviembre de 2026, sin contabilizar el grano que entra al mercado desde julio.

Spiegel detalló que entre abril y la primera quincena de julio se sembraron 29,500 hectáreas. Aun bajo un cálculo conservador de 90 quintales por hectárea, la producción proyectada aporta 2,65 millones de quintales adicionales. Añadió que los primeros cortes registran rendimientos por encima de los 100 quintales por hectárea.

La diferencia entre ambos sectores reaviva el debate sobre la autorización de futuras importaciones del grano en el segundo semestre del año.

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