Molineros y productores chocan por abasto de arroz ante El Niño

Frente a la postura industrial, <b>Omar Spiegel</b>, presidente de la <b>Federación de Asociaciones de Productores de Arroz y Granos de Panamá (Fapagrap)</b>, aseguró que las decisiones deben basarse en datos estadísticos y no en proyecciones alarmistas. De acuerdo con datos oficiales presentados por Fapagrap, al 19 de junio de 2026 el país registraba un inventario físico de <b>2.62 millones quintales de arroz</b>. A este volumen se suman <b>214,000 quintales</b> del contingente ordinario de la <b><a href="/tag/-/meta/omc-organizacion-mundial-del-comercio">Organización Mundial del Comercio (OMC)</a></b>, <b>786,000 quintales</b> aprobados por la Cadena Agroalimentaria y <b>600,000 quintales</b> importados por el <a href="/tag/-/meta/ima-instituto-de-mercadeo-agropecuario">IMA</a>. Con un consumo nacional estimado en<b> 779,000 quintales mensuales</b>, esta reserva de <b>4.2 millones de quintales</b> cubre la demanda hasta finales de <b>noviembre de 2026</b>, sin contabilizar el grano que entra al mercado desde julio. Spiegel detalló que entre abril y la primera quincena de julio se sembraron <b>29,500 hectáreas</b>. Aun bajo un cálculo conservador de <b>90 quintales por hectárea</b>, la producción proyectada aporta <b>2,65 millones de quintales</b> adicionales. Añadió que los primeros cortes registran rendimientos por encima de los<b> 100 quintales por hectárea</b>. La diferencia entre ambos sectores reaviva el debate sobre la autorización de futuras importaciones del grano en el segundo semestre del año.