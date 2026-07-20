Molineros y productores chocan por abasto de arroz ante El Niño

La Asociación Nacional de Molineros de Arroz de Panamá (ANALMO) solicitó al Gobierno Nacional la creación inmediata de un comité técnico intersectorial para evaluar los riesgos de abastecimiento del grano, tras advertir afectaciones por el fenómeno de El Niño. Sin embargo, los productores sostienen que los inventarios y la producción actual garantizan el suministro nacional.

Analmo urgió la participación del Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA), el Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA), el Instituto de Seguro Agropecuario (ISA) y el Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA). Según el gremio industrial, el estrés hídrico afecta las labores de siembra en regiones como Coclé y amenaza la cosecha de 2026 y 2027.

El IMHPA confirmó al Consejo de Gabinete que El Niño mantendrá una intensidad fuerte con un 95% de probabilidad durante 2026 y reducciones de lluvia de hasta un 55%, panorama que podría prolongarse hasta el primer trimestre de 2027.