Chile decreta estado de catástrofe en el norte por feroz temporal

El presidente de Chile, José Antonio Kast, declaró el estado de excepción constitucional de catástrofe por calamidad pública en la zona norte del país suramericano. La medida, que abarca la totalidad de la región de Coquimbo y la provincia de Huasco en Atacama, responde a la intensificación de un sistema frontal que azota a la nación y que ya deja un saldo de cinco personas fallecidas y al menos cuatro desaparecidas.

Según la agencia de noticias EFE, la decisión presidencial permite al Ejecutivo tomar el control inmediato de las zonas impactadas, restringir libertades civiles y movilizar recursos públicos y privados para atender la emergencia vial, sanitaria y de abastecimiento.

“Todos los recursos materiales y económicos están disponibles para enfrentar esta emergencia”, afirmó el mandatario chileno al confirmar la instrucción de despliegue en el norte del país.