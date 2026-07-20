Chile decreta estado de catástrofe en el norte por feroz temporal

El presidente de Chile, <b><a href="/tag/-/meta/jose-antonio-kast">José Antonio Kast</a></b>, declaró el estado de excepción constitucional de catástrofe por calamidad pública en la zona norte del país suramericano. La medida, que abarca la totalidad de la región de <b>Coquimbo</b> y la provincia de <b>Huasco</b> en <b>Atacama</b>, responde a la intensificación de un sistema frontal que azota a la nación y que ya deja un saldo de cinco personas fallecidas y al menos cuatro desaparecidas.Según la agencia de noticias <b>EFE</b>, la decisión presidencial permite al Ejecutivo tomar el control inmediato de las zonas impactadas, restringir libertades civiles y movilizar recursos públicos y privados para atender la emergencia vial, sanitaria y de abastecimiento.<i>'Todos los recursos materiales y económicos están disponibles para enfrentar esta emergencia'</i>, afirmó el mandatario chileno al confirmar la instrucción de despliegue en el norte del país.