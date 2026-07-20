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Chile decreta estado de catástrofe en el norte por feroz temporal

Fotografía que muestra calles inundadas por el desborde del Canal Bellavista, este lunes en el barrio Mirador de Hacienda, en La Serena (Chile).
Fotografía que muestra calles inundadas por el desborde del Canal Bellavista, este lunes en el barrio Mirador de Hacienda, en La Serena (Chile). Hernán Contreras | EFE
Por
Mileika Lasso
  • 20/07/2026 16:05
El fenómeno de El Niño azota a Chile. El gobierno decreta estado de catástrofe tras dejar 5 muertos, desaparecidos y miles de aislados

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El presidente de Chile, José Antonio Kast, declaró el estado de excepción constitucional de catástrofe por calamidad pública en la zona norte del país suramericano. La medida, que abarca la totalidad de la región de Coquimbo y la provincia de Huasco en Atacama, responde a la intensificación de un sistema frontal que azota a la nación y que ya deja un saldo de cinco personas fallecidas y al menos cuatro desaparecidas.

Según la agencia de noticias EFE, la decisión presidencial permite al Ejecutivo tomar el control inmediato de las zonas impactadas, restringir libertades civiles y movilizar recursos públicos y privados para atender la emergencia vial, sanitaria y de abastecimiento.

“Todos los recursos materiales y económicos están disponibles para enfrentar esta emergencia”, afirmó el mandatario chileno al confirmar la instrucción de despliegue en el norte del país.

Estragos de El Niño: 100.000 aislados y severo daño en infraestructuras

El impacto del temporal, asociado directamente al fenómeno de El Niño, ha escalado con rapidez a medida que el frente frío avanzó desde la zona centro-sur hacia el norte. Según el reporte oficial del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred), las regiones de Coquimbo y Atacama se encuentran bajo alerta roja.

La situación logística es crítica: cerca de 100.000 personas se encuentran totalmente aisladas debido al desbordamiento de ríos y esteros. A nivel nacional, las autoridades contabilizan aproximadamente 16.000 viviendas con severos daños, además del colapso de servicios básicos como agua potable y energía eléctrica.

Un fenómeno meteorológico sin precedentes recientes

Las afectaciones se extienden a 10 de las 16 regiones de Chile, dejando un panorama de calles anegadas, embarcaciones encalladas e interrupciones en las vías de comunicación. De acuerdo con la Dirección Meteorológica de Chile (DMC), las rachas de viento han alcanzado picos de hasta 160 kilómetros por hora, derribando árboles y tendidos eléctricos a su paso.

La DMC enfatizó que se trata de uno de los episodios meteorológicos más significativos registrados en los últimos años en el cono sur, debido a su inusual extensión geográfica y a la fuerza de sus precipitaciones. La evolución de este evento mantiene en alerta a las autoridades ante el riesgo de nuevos deslizamientos y emergencias en comunidades vulnerables.

*Con información de EFE

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