Retenes por fuga en La Joyita provocan caos vehicular en Panamá este y quejas de los residentes

Un fuerte congestionamiento vehicular se registra este martes 2 de junio en Panamá este debido a los retenes y operativos de seguridad implementados tras la fuga de varios privados de libertad ocurrida la tarde del lunes 1 de junio en el Centro Penitenciario La Joyita.

Unidades de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ) mantienen un control férreo en distintos puntos del sector, especialmente en la vía hacia Chepo, donde cientos de conductores han reportado largas horas de espera para poder continuar su recorrido.

La situación ha afectado tanto a conductores particulares como a usuarios del transporte público, quienes enfrentan dificultades para desplazarse hacia el centro de la ciudad debido a la escasez de vehículos y los extensos controles de seguridad instalados en áreas estratégicas. Uno de los puntos de mayor vigilancia se ubica en la entrada de Las Garzas de Pacora, donde las autoridades realizan inspecciones constantes.

Algunas personas han denunciado que las unidades de seguridad solicitan a los pasajeros descender de los autobuses para realizar revisiones en el interior de los vehículos como parte de los operativos, mientras que otros ciudadanos han optado por caminar largos tramos para intentar conseguir transporte y poder desplazarse.

Mientras continúan las labores de búsqueda de los evadidos, de manera extraoficial se conoce que aún faltan algunos reclusos por ser ubicados, aunque las autoridades no han confirmado oficialmente la cantidad de personas que permanecen prófugas.

La Policía Nacional confirmó a La Estrella de Panamá que se mantiene la operatividad en la zona de Panamá Este, en medio de los retenes y operativos de seguridad desplegados tras los hechos registrados en el centro penitenciario La Joyita.