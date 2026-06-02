Pirámide de Lotería de Panamá | sorteo de este 3 de junio de 2026, según la IA

Este 3 de junio de 2026 se celebrará el sorteo miercolito en donde los panameños tienen la oportunidad de ganar mucho chen chen.<b> Te compartimos los números de la pirámide de la suerte, calculados en función del sorteo de la Lotería Nacional de Beneficencia de este 31 de mayo:</b> - 1- 3- 2<b>Estas son las combinaciones ganadoras para este sorteo miercolito:</b>13, 31, 16, 61, 36 y 63.<b>Aquí te compartimos los números ganadores del sorteo dominical del 31 de mayo:</b>Primer Premio: 0481Letras: CDAASerie: 12Folio: 12Segundo Premio: 9313Tercer Premio: 6163