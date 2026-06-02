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Pirámide de Lotería de Panamá | sorteo de este 3 de junio de 2026, según la IA

Pirámide de Lotería de Panamá | sorteo de este 3 de junio de 2026, según la IA
Generado con IA
Por
Laura Chang
  • 02/06/2026 10:36
Te compartimos los números de la pirámide de la suerte, calculados en función del sorteo de este domingo 31 de mayo de 2026.

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Este 3 de junio de 2026 se celebrará el sorteo miercolito en donde los panameños tienen la oportunidad de ganar mucho chen chen.

Te compartimos los números de la pirámide de la suerte, calculados en función del sorteo de la Lotería Nacional de Beneficencia de este 31 de mayo:

- 1

- 3

- 2

Estas son las combinaciones ganadoras para este sorteo miercolito:

13, 31, 16, 61, 36 y 63.

Aquí te compartimos los números ganadores del sorteo dominical del 31 de mayo:

Primer Premio: 0481

Letras: CDAA

Serie: 12

Folio: 12

Segundo Premio: 9313

Tercer Premio: 6163

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