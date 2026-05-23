Pirámide de Lotería de Panamá | sorteo de este 24 de mayo de 2026, según la IA

Este 24 de mayo de 2026 se celebrará el sorteo dominical en donde los panameños tienen la oportunidad de ganar mucho chen chen.

Te compartimos los números de la pirámide de la suerte, calculados en función del sorteo de la Lotería Nacional de Beneficencia de este 20 de mayo:

- 9

- 5

- 8

Estas son las combinaciones ganadoras para este sorteo dominical:

95, 59, 98, 89, 58, 85, 94, 49, 50, 55 y 88.

Aquí te compartimos los números ganadores del sorteo miercolito del 20 de mayo:

Primer Premio: 5994

Letras: AAAA

Serie: 13

Folio: 10

Segundo Premio: 4988

Tercer Premio: 5502