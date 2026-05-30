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Pirámide de Lotería de Panamá | sorteo de este 31 de mayo de 2026, según la IA

Pirámide de Lotería de Panamá | sorteo de este 31 de mayo de 2026, según la IA
Generada con IA
Por
Laura Chang
  • 30/05/2026 09:14
Te compartimos los números de la pirámide de la suerte, calculados en función del sorteo de este domingo 27 de mayo de 2026.

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Este 31 de mayo de 2026 se celebrará el sorteo dominical en donde los panameños tienen la oportunidad de ganar mucho chen chen.

Te compartimos los números de la pirámide de la suerte, calculados en función del sorteo de la Lotería Nacional de Beneficencia de este 27 de mayo:

- 1

- 5

- 9

Estas son las combinaciones ganadoras para este sorteo dominical:

15, 19, 51, 59, 91 y 95.

Aquí te compartimos los números ganadores del sorteo miercolito del 27 de mayo:

Primer Premio: 7981

Letras: ACAC

Serie: 7

Folio: 12

Segundo Premio: 3375

Tercer Premio: 1591

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