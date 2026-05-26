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Pirámide de Lotería de Panamá | sorteo de este 27 de mayo de 2026, según la IA

Te compartimos los números de la pirámide de la suerte.
Te compartimos los números de la pirámide de la suerte. Generada con IA
Por
Laura Chang
  • 26/05/2026 08:59
Te compartimos los números de la pirámide de la suerte, calculados en función del sorteo de este domingo 24 de mayo de 2026.

Este 27 de mayo de 2026 se celebrará el sorteo miercolito en donde los panameños tienen la oportunidad de ganar mucho chen chen.

Te compartimos los números de la pirámide de la suerte, calculados en función del sorteo de la Lotería Nacional de Beneficencia de este 24 de mayo:

- 3

- 8

- 4

Estas son las combinaciones ganadoras para este sorteo miercolito:

38, 83, 34, 43, 48 y 84.

Aquí te compartimos los números ganadores del sorteo miercolito del 24 de mayo:

Primer Premio: 4603

Letras: CACC

Serie: 8

Folio: 3

Segundo Premio: 4298

Tercer Premio: 9165

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