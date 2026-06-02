China reitera interés en fortalecer vínculos con Panamá antes de la salida de su embajadora

A pocos días de su partida de Panamá, la embajadora de la República Popular de China en Panamá, Xu Xueyuan, habló sobre acuerdos bilaterales, los puertos, el Cuarto Puente sobre el Canal y las “ruinas” del monumento chino en el Puente de las Américas.

Sobre la disputa legal de CK Hutchison por el control de los puertos de Cristóbal y Balboa, afirmó que se debe resolver en las instancias legales correspondientes, añadiendo que se debe garantizar que se respeten las obligaciones contractuales con las empresas chinas en Panamá.

Resaltó la reunión entre el canciller panameño, Javier Martínez-Acha y su homólogo china, Wang Yi, que consideró muy productiva.

Entre las conclusiones apuntó que se debe buscar soluciones a los conflictos a través del diálogo y la cooperación. Además, se mantuvo la decisión de que Taiwán no tenga una oficina comercial en Panamá.

Al ser cuestionada sobre la reticencia de China a firmar el Tratado de Neutralidad del Canal de Panamá, apuntó que si Taiwán (que calificó como una provincia china) se retira del tratado, China estaría abierta a incorporarse. Un punto importante para la embajadora es el monumento chino demolido cerca del puente de las Américas.

La diplomática lamentó que se solo quedan ruinas y espera que se cumpla la intención manifestada por el gobierno panameño de reconstruir el monumento, enfatizando que debería ser en el mismo sitio. n temas económicos, afirmó que se mantiene el interés en la firma de un Tratado de Libre Comercio con Panamá, recordando que ya se han hecho 5 rondas de negociación que constituyen una base para el acuerdo.