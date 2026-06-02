Las 5 claves del día en Panamá y el mundo | 2 de junio

1. Fuga en La Joyita deja un muerto y varios heridos

Las autoridades confirmaron que un intento de fuga en el centro penitenciario La Joyita dejó al menos un privado de libertad fallecido y varios heridos. Más de 40 reclusos rompieron puertas de los pabellones en medio del incidente. Aunque varios lograron escapar inicialmente, el Gobierno informó posteriormente que los prófugos fueron recapturados y que el orden fue restablecido dentro del penal.

2. Retenes por la fuga generan caos en Panamá Este

Como parte del operativo de búsqueda y control tras la fuga, las autoridades instalaron retenes en distintos puntos de Panamá Este. La medida provocó extensos tranques y molestias entre conductores y residentes, quienes reportaron retrasos significativos en sus desplazamientos durante gran parte del día.

3. Se esperan aguaceros y tormentas eléctricas este martes

El pronóstico meteorológico indica condiciones variables durante la jornada. En horas de la tarde y noche se prevén aguaceros aislados y tormentas eléctricas en sectores de Panamá Centro, Norte, Oeste y Este, además de Darién, áreas montañosas de Coclé, Chiriquí, Veraguas, Azuero y la comarca Ngäbe Buglé.

4. Crece la controversia por la renuncia de la rectora de la Unachi

La discusión sobre la situación de la rectora Etelvina de Bonagas continúa generando reacciones. El Ministerio de Educación confirmó que recibió una renuncia formal, mientras sectores jurídicos sostienen que el Consejo General Universitario no tendría facultades para rechazar una decisión personal de este tipo, alimentando el debate sobre el alcance de la autonomía universitaria.

5. Panamá define su uniforme para el debut ante Ghana

La selección de Panamá ya tiene definida la indumentaria que utilizará en su estreno en la Copa Mundial de 2026 frente a Ghana. El anuncio aumenta la expectativa de los aficionados a pocas semanas del histórico debut mundialista, en el que la Roja buscará comenzar con buen pie su participación en el Grupo L.