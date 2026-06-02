Polémica en Uruguay: Presidente Orsi pide disculpas por compra de vehículo con fuerte descuento

El presidente de Uruguay, Yamandú Orsi, pidió disculpas públicas tras la controversia generada por la compra de un automóvil de alta gama con un descuento cercano a los 25.000 dólares, realizada días antes de asumir el cargo.

La polémica surgió luego de que un programa de la radio local Carve detectara posibles inconsistencias en la declaración jurada del mandatario vinculadas a la adquisición de una camioneta Hyundai. Según la información difundida, la compra habría sido realizada por 54.000 dólares, un valor significativamente inferior al precio de mercado del vehículo en febrero de 2025, poco antes de la asunción presidencial prevista para el 1 de marzo.

En un mensaje difundido por la Presidencia, Orsi reconoció que “hay dudas sobre el cómo y el por qué” de la compra del vehículo marca Hyundai, y expresó: “Pido disculpas si mi proceder ofendió o lesionó los intereses de algún individuo o colectivo”.

El mandatario explicó que decidió adquirir el vehículo antes de asumir la presidencia por considerar que tenía “las características apropiadas para el nuevo desafío” y que el precio le resultó “razonable”. Además, afirmó que está dispuesto a asumir responsabilidades si algún organismo de control determina irregularidades: “Si se entiende que debo pagar la diferencia entre el costo real y el valor de mercado, lo haré sin demora”.

El caso será analizado en los próximos días por la Junta de Transparencia y Ética Pública, a solicitud de legisladores opositores de centroderecha.

La situación ocurre en un contexto en el que Transparency International ha ubicado a Uruguay como el país mejor posicionado de América Latina en percepción de transparencia, mientras el presidente enfrenta además una caída en los niveles de aprobación de su gestión, según encuestas de consultoras locales.