Pesca en crisis: Alza del combustible y El Niño amenazan los mercados

En el caso panameño, la flota industrial mantiene la continuidad de sus operaciones diarias y la generación de empleo, aunque trabaja estrictamente al costo y experimenta un deterioro severo en los márgenes de comercialización. <b>Gustavo Zúñiga</b>, presidente de la <b>Cámara Nacional de la Pesca y la Acuicultura de Panamá (CNPA)</b>, aclaró que la afectación principal a nivel local no se ubica en la producción primaria, sino en las exportaciones. <b>El alto costo del combustible deprimió las economías de los países receptores, reduciendo el volumen de ventas</b> y de los mercados internacionales hacia donde se enfoca la producción nacional.A nivel climático, la posición geográfica de Panamá reporta un comportamiento ambivalente. <b>Zúñiga explicó que, si bien el aumento de la temperatura del mar empieza a mover algunas especies, la persistencia de fuertes vientos locales mantuvo estables las primeras capas de la termoclima</b>. Esto permitió que la pesquería industrial de atún sostenga sus capturas dentro del máximo rendimiento sostenible.Sin embargo, el panorama para otros sectores locales es restrictivo. El presidente de <b>la CNPA advirtió que la flota dedicada a la extracción de camarón se encuentra bajo una amenaza existencial</b>. De no corregirse la tendencia alcista del combustible o de registrarse una caída en los vientos que eleve aún más la temperatura del mar, los barcos camaroneros panameños se verán obligados a abandonar definitivamente estas faenas y reconvertir sus redes para migrar hacia la captura de peces de escama.