¿Suspenden cirugías por un hongo en Chitré? CSS rompe el silencio y aclara la situación

La Caja de Seguro Social (CSS) salió al paso de una publicación que circula en redes sociales y que asegura que un supuesto hongo en los quirófanos del Hospital Médico Quirúrgico Dr. Gustavo Nelson Collado Ríos, en Chitré, obligó a suspender cirugías.

A través de sus canales oficiales, la institución calificó la información como falsa y exhortó a la ciudadanía a verificar los datos antes de compartirlos.

CSS: “La información es falsa”

La entidad publicó un mensaje en el que rechaza categóricamente el contenido difundido en redes sociales.

“La CSS informa que es falsa la información difundida en esta publicación”, señaló la institución.

Además, recordó a la población la importancia de mantenerse informada mediante los canales oficiales para evitar la propagación de rumores o noticias sin sustento.

“Invitamos a la población a informarse a través de nuestros canales oficiales y a evitar la difusión de información no verificada”, agregó la entidad.

La publicación que generó la controversia

La imagen compartida en redes sociales afirmaba que la presencia de un hongo en los quirófanos del hospital ubicado en la provincia de Herrera había provocado la suspensión de procedimientos quirúrgicos.

Sin embargo, la CSS aseguró que dicha información no corresponde a la realidad y enfatizó que el contenido difundido carece de veracidad.