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Hospital de Azuero paraliza parte de su programa quirúrgico por daños en quirófanos

La medida fue anunciada por la directora médica del centro hospitalario, Sindy J. Flores.
La medida fue anunciada por la directora médica del centro hospitalario, Sindy J. Flores. Minsa
Por
Manuel Vega Loo
Editor Web
  • 02/06/2026 17:19
Las autoridades explicaron que la decisión busca asegurar que las áreas quirúrgicas cumplan con los estándares técnicos, sanitarios y epidemiológicos.

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El hospital regional Cecilio A. Castillero enfrenta una situación operativa extraordinaria luego de suspender temporalmente parte de su programa quirúrgico debido a fallas técnicas, problemas de climatización y condiciones ambientales que afectan varios de sus quirófanos.

La medida fue anunciada por la directora médica del centro hospitalario, Sindy J. Flores, mediante comunicaciones oficiales emitidas este martes 2 de junio, en las que se detallan las acciones adoptadas para garantizar la seguridad de pacientes y personal sanitario.

De acuerdo con la Circular N.° 071-DM-HRDCAC-2026, la suspensión afecta específicamente a los quirófanos N.° 2 y N.° 5, como parte de una estrategia preventiva para el control de infecciones y la mitigación de riesgos asociados a las condiciones actuales de las instalaciones.

Las autoridades explicaron que la decisión busca asegurar que las áreas quirúrgicas cumplan con los estándares técnicos, sanitarios y epidemiológicos requeridos para la atención segura de los pacientes.

Pese a las restricciones, el hospital informó que el quirófano N.° 1 permanecerá habilitado exclusivamente para procedimientos de emergencia.

La atención de estos casos se realizará bajo estrictos protocolos de limpieza profunda, desinfección terminal y vigilancia epidemiológica permanente, con el fin de minimizar cualquier riesgo de infección.

Ante la reducción de la capacidad quirúrgica del centro, la dirección médica solicitó apoyo a otras instalaciones de salud del país para atender a pacientes que requieran procedimientos quirúrgicos durante este período.

Entre los hospitales contactados figuran el Santo Tomás y el Gustavo Nelson Collado, además de otros centros hospitalarios del Ministerio de Salud.

La coordinación busca garantizar la continuidad de la atención médica mientras se desarrollan los trabajos de mantenimiento correctivo y se solucionan los problemas relacionados con el sistema de climatización.

Según informó la administración hospitalaria, la suspensión inicial del programa quirúrgico está prevista para los días 2 y 3 de junio de 2026.

No obstante, las autoridades aclararon que la reanudación total de las cirugías dependerá de la culminación de las reparaciones necesarias y de la validación técnica y epidemiológica que certifique que las instalaciones reúnen nuevamente las condiciones óptimas para su funcionamiento.

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