Ciudad de la Salud realiza las primeras cirugías robóticas de cáncer ginecológico en Panamá

La medicina panameña dio un importante paso hacia el futuro. La Caja de Seguro Social (CSS) anunció la realización de las primeras cirugías de cáncer ginecológico asistidas por su nuevo robot quirúrgico en la Ciudad de la Salud, un avance tecnológico que promete transformar la atención de pacientes oncológicas en el país.

Las intervenciones fueron ejecutadas por especialistas de la CSS utilizando una moderna plataforma robótica que permite una mayor precisión quirúrgica y reduce el impacto físico de los procedimientos tradicionales.

¿Qué cirugías se realizaron?

De acuerdo con la institución, se llevaron a cabo dos histerectomías robóticas por cáncer ginecológico, procedimiento que consiste en la extirpación del útero, así como una cirugía para la extracción de miomas con reconstrucción uterina.

Estas operaciones marcan un hito para el sistema de salud panameño, al incorporar tecnología de última generación en el tratamiento de enfermedades complejas que afectan a miles de mujeres cada año.

¿Qué ventajas tiene la cirugía robótica?

Los especialistas destacan que la cirugía asistida por robot ofrece beneficios significativos frente a las técnicas convencionales de cirugía abierta.

Entre las principales ventajas se encuentran:

Mayor precisión en los movimientos quirúrgicos.

Incisiones más pequeñas.

Menor pérdida de sangre durante la operación.

Disminución del riesgo de complicaciones.

Menor dolor postoperatorio.

Recuperación más rápida.

Menor tiempo de hospitalización.

Además, la visión tridimensional de alta definición y los instrumentos articulados permiten a los cirujanos acceder con mayor facilidad a zonas anatómicas complejas.

Un avance para la atención del cáncer en Panamá

El cáncer ginecológico engloba diversas enfermedades que afectan órganos del aparato reproductor femenino, entre ellos el cuello uterino, el endometrio, los ovarios y el útero. La detección temprana y el acceso a tratamientos especializados son fundamentales para mejorar el pronóstico de las pacientes.

Con la incorporación de esta tecnología robótica, la CSS fortalece su capacidad para ofrecer procedimientos de alta complejidad dentro del sistema público de salud, reduciendo la necesidad de que pacientes busquen tratamientos especializados en el extranjero.