Gobierno licita nueva cárcel de rehabilitación por $85 millones en Las Garzas

El Ministerio de Gobierno abrió una licitación pública por 85 millones de dólares para el estudio, diseño, construcción, equipamiento y mantenimiento del Nuevo Centro de Resarcimiento y Rehabilitación en el corregimiento de Las Garzas, distrito de Panamá, una obra con la que el Estado busca ampliar la capacidad penitenciaria y reforzar los programas de rehabilitación y reinserción social. El acto público contempla el desarrollo integral de una instalación con capacidad para albergar a 2,500 personas privadas de libertad. Las propuestas podrán presentarse hasta el próximo 14 de julio de 2026. El proyecto se desarrollará en el área donde actualmente operan los centros penitenciarios de La Joya, Nueva Joya y La Joyita, este último escenario de la fuga de 195 personas privadas de libertad registrada el pasado 1 de junio. De acuerdo con la documentación oficial, el proyecto responde a la necesidad de modernizar parte de la infraestructura penitenciaria y crear espacios especializados para la atención de personas privadas de libertad que se encuentren en etapas avanzadas de cumplimiento de condena y próximas a reintegrarse a la sociedad.

Un centro enfocado en la reinserción Bajo el nombre de “Estudio, Diseño, Construcción, Equipamiento y Mantenimiento del Nuevo Centro de Resarcimiento y Rehabilitación en el Corregimiento de Las Garzas, distrito de Panamá”, la obra busca convertirse en un modelo complementario a las instalaciones penitenciarias existentes. Las especificaciones técnicas señalan que durante las últimas décadas el sistema penitenciario panameño ha enfrentado dificultades para atender adecuadamente a la población privada de libertad debido a factores como la sobrepoblación, la insuficiencia de espacios adecuados y las limitaciones para desarrollar programas efectivos de rehabilitación. Según el Ministerio de Gobierno, gran parte de la infraestructura actual fue concebida bajo un modelo tradicional enfocado principalmente en la custodia y el encierro, mientras que los procesos de resocialización quedaron en un segundo plano. “Ante este escenario, se hace necesaria la creación de un nuevo centro especializado en resarcimiento y reinserción social, con un diseño moderno y funcional que priorice la rehabilitación integral de las personas preliberadas”, señala el documento técnico de la licitación. La propuesta contempla dormitorios organizados en recámaras con baños compartidos, además de áreas académicas, talleres productivos, espacios deportivos, programas culturales y servicios de acompañamiento terapéutico. El objetivo es ofrecer herramientas educativas, laborales y sociales que faciliten la transición de los privados de libertad hacia la vida en comunidad una vez culminen sus condenas.

Mapa interactivo: A través del siguiente mapa, se puede visualizar el polígono exacto de Las Garzas donde el Gobierno proyecta levantar la obra. Al hacer zoom en el marcador, se evidencia cómo la infraestructura se integrará al anillo de seguridad existente, ubicándose en los terrenos baldíos colindantes con los centros actuales.

Los desafíos del sistema penitenciario La licitación identifica varios de los problemas estructurales que enfrenta actualmente el sistema penitenciario nacional. Entre ellos figuran el hacinamiento, las dificultades para garantizar espacios dignos de alojamiento y las limitaciones para implementar programas permanentes de formación académica, capacitación técnica y rehabilitación. El Ministerio de Gobierno sostiene que el crecimiento de la población penitenciaria durante las últimas décadas ha generado una presión significativa sobre los centros existentes, particularmente en el complejo de Las Garzas. Los documentos del proyecto también advierten sobre la falta de infraestructura específica para atender a personas privadas de libertad que se encuentran próximas a recuperar su libertad. Según el diagnóstico oficial, muchos internos egresan del sistema sin contar con suficientes oportunidades de formación o acompañamiento que faciliten su reinserción social y laboral. Por ello, el nuevo centro se plantea como una instalación orientada a reducir los riesgos de reincidencia mediante programas de capacitación, educación y desarrollo personal.

Inversión y cronograma La obra cuenta con un precio de referencia de 85 millones de dólares y será adjudicada bajo la modalidad global. El contrato incluye el estudio, diseño, construcción, equipamiento y mantenimiento de la instalación. La reunión previa y homologación fue programada para el 18 de junio de 2026, mientras que la presentación de propuestas y apertura de sobres se realizará el 14 de julio. La unidad gestora del proceso es el Departamento de Compras del Ministerio de Gobierno. Parte de una estrategia de expansión penitenciaria La construcción del nuevo Centro de Resarcimiento y Rehabilitación forma parte de una estrategia más amplia de fortalecimiento de la infraestructura penitenciaria impulsada por el Gobierno. En las últimas semanas, las autoridades también anunciaron avances en la estructuración de un Centro Penitenciario de Máxima Seguridad bajo el modelo de Asociación Público-Privada (APP) y en los preparativos para licitar una nueva cárcel en provincias centrales con capacidad para unos 2,500 privados de libertad. Según el Gobierno, estas iniciativas buscan atender la creciente demanda de espacios penitenciarios, mejorar la clasificación de la población privada de libertad y fortalecer los programas de rehabilitación.

La coyuntura reciente La licitación se produce en momentos en que el sistema penitenciario vuelve a ocupar un lugar central en la agenda pública. El pasado 1 de junio, 195 privados de libertad se fugaron del Centro Penitenciario La Joyita, ubicado en el mismo complejo penitenciario de Las Garzas donde se proyecta desarrollar el nuevo centro. De acuerdo con el director de la Policía Nacional, Jaime Fernández, las autoridades lograron recapturar a 123 de los evadidos mediante operativos que involucraron a unos 1,200 agentes de la Policía Nacional, el Servicio Nacional Aeronaval, el Servicio Nacional de Fronteras y el Servicio de Protección Institucional.