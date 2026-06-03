Gobierno licita nueva cárcel de rehabilitación por $85 millones en Las Garzas

<b>Los desafíos del sistema penitenciario</b>La licitación identifica varios de los problemas estructurales que enfrenta actualmente el sistema penitenciario nacional.Entre ellos figuran el <b>hacinamiento, las dificultades para garantizar espacios dignos de alojamiento y las limitaciones para implementar programas permanentes de formación académica, capacitación técnica y rehabilitación.</b>El Ministerio de Gobierno sostiene que el crecimiento de la población penitenciaria durante las últimas décadas ha generado una presión significativa sobre los centros existentes, particularmente en el complejo de Las Garzas.Los documentos del proyecto también advierten sobre la falta de infraestructura específica para atender a personas privadas de libertad que se encuentran próximas a recuperar su libertad.Según el diagnóstico oficial, muchos internos egresan del sistema sin contar con suficientes oportunidades de formación o acompañamiento que faciliten su reinserción social y laboral.Por ello, el nuevo centro se plantea como una instalación orientada a reducir los riesgos de reincidencia mediante programas de capacitación, educación y desarrollo personal.