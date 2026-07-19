Los fantasmas de Operación Pandora, oficinas vacías y aprehensiones pendientes

Por el momento en la lista imputados no aparece ningún miembro del banco, que recibió el 93% de los créditos fiscales. De acuerdo a la investigación de la Fiscalía habría desembolsado millones de dólares por la compra de estos créditos a través de contratos firmados entre personas imputadas en la causa y representantes del banco. La cifra total de cuánto habrían pagado en dinero real a las sociedades involucradas aún no ha sido confirmada.BAC ha emitido comunicados y respondido cuestionarios de este medio de comunicación afirmando que cumplieron con la debida diligencia, resaltando que no recibieron dinero en efectivo y que los créditos que compraron aparecían oficialmente certificados en el sistema de la Dirección General de Ingresos (DGI).'La adquisición de créditos fiscales para el pago futuro de impuestos es un instrumento financiero plenamente legal y utilizado por múltiples empresas del país. Es importante aclarar que, al utilizar este mecanismo, BAC nunca recibió dinero del Estado por dichos créditos', señala la entidad bancaria en el comunicado. 'Las investigaciones señalan que el origen de esta situación radica en presuntas irregularidades cometidas por funcionarios y exfuncionarios de la DGI en el sistema de E-tax para darle validez a créditos fiscales, los cuales BAC, como cualquier otra empresa, compró con el objetivo de pagar posteriormente sus impuestos, toda vez que los créditos aparecían oficialmente certificados en el sistema de la DGI', concluye.La Superintendencia de Bancos de Panamá (SBP) emitió también un comunicado refiriéndose al tema. 'La SBP informa al público que mantiene una supervisión constante sobre todas las entidades bancarias que operan en la plaza, con el objetivo de preservar la estabilidad financiera del Centro Bancario Internacional (CBI)', detalla el comunicado. Añade que los índices de liquidez legal y solvencia de BAC International exceden los requerimientos mínimos regulatorios y cumplen con los parámetros establecidos en la Ley Bancaria de Panamá.