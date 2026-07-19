Los fantasmas de Operación Pandora, oficinas vacías y aprehensiones pendientes

Oficinas fantasmas y vínculos faltantes. La trama de la Operación Pandora y los millones de dólares en créditos fiscales de la Dirección General de Ingresos (DGI) está aún lejos de resolverse.

Durante el acto en el que se imputaron cargos de corrupción de servidores públicos, falsificación de documentos, blanqueo de capitales y delincuencia organizada contra José Miguel Jurado Rovira, la Fiscalía contó como al llegar a inspeccionar la oficina dónde supuestamente se encontraba la empresa Servicios de Asesoría y Administración Jurado (SAAJ) en Avenida Balboa, se encontraron con un espacio vacío, dónde los propios conserjes del edificio no recordaban ver a personal. Al revisar, se dieron cuenta que el alquiler se pagaba en plazos de 6 meses.

Jurado Rovira era directivo en 2 sociedades claves de Operación Pandora: Servicios de Asesoría y Administración Jurado, e Inmobiliaria Riverside. Ambas fueron beneficiadas con más de 20 millones de dólares en créditos fiscales, y a las cuentas personales de Jurado Rovira habrían entrado al menos 2.3 millones de dólares, de acuerdo al Ministerio Público.

Al imputar a Jurado Rovira, los fiscales lo incluyeron en un listado de varios miembros de una presunta organización criminal que operaba en múltiples niveles. Varias personas mencionadas aún no han sido aprehendidas, cuyos nombres se mantienen en reserva para no interferir con las diligencias legales. Hasta el momento hay 17 personas imputadas, pero se estima que la cifra podría aumentar eventualmente hasta 20 o más personas.

Entre los presuntos miembros hay personas que ya han sido imputadas y se mantienen bajo detención provisional como Cira Marín, directiva de la sociedad Bonay Holding International que traspaso 8 millones de dólares en créditos fiscales a sociedades de Jurado Rovira. También se encuentra Karen Pittí, que representaba a la sociedad Master Eco Green, la que además de triangular 7 millones de dólares de créditos fiscales con la sociedad Servicios de Asesoría y Administración Jurado, firmó contratos de cesión de crédito millonarios con el banco BAC International.