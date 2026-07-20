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Panamá y China renuevan Acuerdo de Transporte Marítimo

La Dirección General de Cooperación Internacional del Ministerio de Transporte de China es la encargada de evaluar las detenciones de los buques con bandera panameña
La Dirección General de Cooperación Internacional del Ministerio de Transporte de China es la encargada de evaluar las detenciones de los buques con bandera panameña Deposit Photo
Por
Lourdes García Armuelles
  • 20/07/2026 16:26
La delegación panameña fue recibida por la Dirección General de Cooperación Internacional del Ministerio de Transporte de China

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Panamá y China logran importantes ‘consensos’ sobre la detención de buques y sostuvieron negociaciones en Pekín sobre la renovación del Acuerdo de Transporte Marítimo, durante las reuniones sostenida entre 16 y 17 de julio, informó este lunes la Cancillería, a través de un comunicado.

Durante una entrevista con Eco TV, el vicecanciller Carlos Arturo Hoyos, comentó que “la semana pasada el equipo de Panamá estuvo en China y tuvieron las reuniones técnicas que dijimos que se iban a tener y se han llegado a consensos importantes”.

La reunión de la delegación panameña surge luego de las solicitudes realizadas por la administración del presidente José Raúl Mulino por las inspecciones y detenciones de buques de bandera panameña en los puertos de China.

Mulino había solicitado esta reunión para conversar con la parte técnica y los especialistas en transporte marítimo sobre las inspecciones y detenciones.

A través de un comunicado emitido este 2 de julio, el Ministerio de Relaciones Exteriores indicó que la Dirección General de Cooperación Internacional del Ministerio de Transporte de China aceptó la solicitud presentada por Panamá para realizar la misión oficial.

Este fenómeno técnico-administrativo ocurre en un contexto en el que China prometió “represalias” contra Panamá, como consecuencia directa del fallo de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) que declaró inconstitucional el contrato de Panama Ports Company.

Defensa

El Gobierno chino defendió el 13 de julio las inspecciones realizadas a buques de bandera panameña en sus puertos, atribuyéndolas a “múltiples incidentes de seguridad” registrados desde comienzos de año, reportó la agencia EFE.

El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores, Lin Jian, declaró que, según datos oficiales, los barcos panameños representaron cerca del 20% de las llegadas de buques extranjeros entre enero y julio, pero concentraron alrededor del 50% de los accidentes y de las muertes y desapariciones vinculadas a esos sucesos.

“Las inspecciones de supervisión portuaria son una medida importante para garantizar la seguridad de la navegación y la limpieza del entorno marítimo”, afirmó Lin, subrayando que los controles se realizan “de acuerdo con la ley y las normas” y en cumplimiento de las convenciones internacionales.

Informe

El número de buques con bandera panameña detenidos en puertos de China registró un aumento a inicios de abril de 2026, según la lista en tiempo real del Memorando de Entendimiento de Tokio (MOU Tokio), organismo que monitorea el control del Estado rector del puerto en la región de Asia-Pacífico.

Datos publicados entre el 1 y el 4 de abril muestran que al menos 11 de 20 embarcaciones detenidas en puertos chinos operan bajo el pabellón de Panamá, lo que representa aproximadamente el 55 % del total. Entre las naves identificadas están: Grand Cosmo, Sea of Luck, Frontier Youth, HDX Hongyuan, SM Gemini 1, Ocean Prosperity, Hamit K, Coral VI, Kathy Ocean, Orion Highway y el Versa Spirit.

Las detenciones fueron reportadas en ciudades como Shanghái, Guangzhou, Zhoushan, Ningbo y Taicang. Lo que comenzó como un reporte de incremento en inspecciones técnicas en puertos asiáticos, viene escalando a una crisis diplomática.

Las detenciones chinas hicieron que Chile, Estados Unidos, Israel, Ucrania, Costa Rica, Honduras, Paraguay y Perú manifestaran su respaldo a Panamá, al considerar estas acciones como una amenaza para el comercio global.

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