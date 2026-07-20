Panamá y China renuevan Acuerdo de Transporte Marítimo

Panamá y China logran importantes ‘consensos’ sobre la detención de buques y sostuvieron negociaciones en Pekín sobre la renovación del Acuerdo de Transporte Marítimo, durante las reuniones sostenida entre 16 y 17 de julio, informó este lunes la Cancillería, a través de un comunicado.

Durante una entrevista con Eco TV, el vicecanciller Carlos Arturo Hoyos, comentó que “la semana pasada el equipo de Panamá estuvo en China y tuvieron las reuniones técnicas que dijimos que se iban a tener y se han llegado a consensos importantes”.

La reunión de la delegación panameña surge luego de las solicitudes realizadas por la administración del presidente José Raúl Mulino por las inspecciones y detenciones de buques de bandera panameña en los puertos de China.

Mulino había solicitado esta reunión para conversar con la parte técnica y los especialistas en transporte marítimo sobre las inspecciones y detenciones.

A través de un comunicado emitido este 2 de julio, el Ministerio de Relaciones Exteriores indicó que la Dirección General de Cooperación Internacional del Ministerio de Transporte de China aceptó la solicitud presentada por Panamá para realizar la misión oficial.

Este fenómeno técnico-administrativo ocurre en un contexto en el que China prometió “represalias” contra Panamá, como consecuencia directa del fallo de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) que declaró inconstitucional el contrato de Panama Ports Company.