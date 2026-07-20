OPS incorpora vacuna argentina contra la COVID-19 al Fondo Rotatorio

La Organización Panamericana de la Salud (OPS) incorporó la vacuna argentina ARVAC al Fondo Rotatorio para el Acceso a las Vacunas, lo que permitirá que los países de América Latina y el Caribe puedan adquirir este inmunizante para sus programas nacionales de vacunación contra la COVID-19.

La decisión fue incluida en el más reciente listado de precios del organismo, luego de la evaluación técnica realizada por sus especialistas.

Según la información divulgada, ARVAC es una vacuna de tecnología proteica desarrollada por el laboratorio argentino Cassará y autorizada para personas mayores de 18 años. Está adaptada a las variantes del virus que circulan durante 2026 y fue desarrollada mediante una alianza entre instituciones públicas y privadas de Argentina.

La OPS indicó que la incorporación de esta vacuna amplía las alternativas disponibles para los países de la región dentro de su mecanismo de compras conjuntas, creado para facilitar el acceso equitativo a vacunas e insumos estratégicos.

El comunicado sostiene que los estudios clínicos publicados en revistas científicas revisadas por pares mostraron una respuesta inmunológica favorable, especialmente en adultos mayores y personas con enfermedades crónicas.

Asimismo, señala que la vacuna puede almacenarse entre 2 °C y 8 °C, se presenta en formato monodosis y tiene una vida útil de 24 meses, características que podrían facilitar su distribución y reducir pérdidas durante las campañas de inmunización.

El médico infectólogo Marcelo Corti afirmó que la disponibilidad de vacunas con baja reactogenicidad “representa una oportunidad estratégica para recuperar la confianza en vacunas y mejorar las coberturas de vacunación”.

Por su parte, el presidente de la Sociedad Latinoamericana de Vacunología, Roberto Debbag, señaló que la incorporación de nuevas vacunas proteicas al Fondo Rotatorio constituye una oportunidad para fortalecer la vacunación contra la COVID-19 en la región.

La OPS también ha reiterado en distintas directrices institucionales que fortalecer la producción regional de vacunas forma parte de su estrategia para reducir la dependencia de proveedores externos y mejorar la respuesta sanitaria frente a futuras emergencias.

Actualmente, el Fondo Rotatorio constituye uno de los principales mecanismos de compra conjunta de vacunas para los países de América Latina y el Caribe.