Panamá ante el Gafilat: urge rastrear el dinero de los delitos ambientales

La urgente necesidad de abordar los delitos ambientales desde una perspectiva estrictamente financiera fue el eje central destacado por la Presidenta Pro Tempore del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat), Isabel Vecchio Arófulo, durante la LIII Reunión de Grupos de Trabajo del organismo celebrada la semana pasada.

La iniciativa, que forma parte de las prioridades estratégicas impulsadas por la Presidencia Pro Témpore de Panamá, se abordó en una sesión especial que congregó a autoridades, expertos internacionales, Unidades de Inteligencia Financiera, organismos de investigación y representantes de organismos multilaterales, con el objetivo de robustecer la respuesta regional frente a la minería ilegal, la tala ilegal y sus flujos financieros ilícitos.

Al respecto, Vecchio advirtió que estas actividades ilícitas han dejado de ser un problema puramente ecológico para consolidarse como una de las principales fuentes de ingresos de organizaciones criminales transnacionales cada vez más sofisticadas.

Según detalló, se trata de una amenaza directa a la seguridad, la gobernanza y la integridad de los sistemas financieros de la región, por lo que enfatizó la importancia de fortalecer las capacidades de los países para “seguir la ruta del dinero, identificar las estructuras financieras que sostienen estas actividades ilícitas y privar a las organizaciones criminales de los recursos que les permiten operar”.

La jornada se desarrolló mediante un taller técnico y dos paneles de alto nivel, con la participación de especialistas de la OCDE, la UNODC, la OEA, FACT Coalition, autoridades nacionales y el sector privado. Entre los temas centrales destacaron la creciente convergencia de los delitos ambientales con el narcotráfico, la trata de personas y la corrupción; el uso de empresas fachada para ocultar ganancias; los retos en la trazabilidad de minerales y madera; y la necesidad de perfeccionar los mecanismos de cooperación para la detección, investigación y recuperación de activos.

Finalmente, los participantes coincidieron en la urgencia de reforzar la alianza público-privada, maximizar el uso de la inteligencia financiera y robustecer la debida diligencia en las cadenas de suministro para bloquear el ingreso de productos ilícitos al mercado formal. Asimismo, se identificaron oportunidades clave para aprovechar de forma estratégica los datos de aduanas, registros comerciales y comercio exterior, subrayando la necesidad de endurecer los controles sobre facilitadores críticos como el uso de maquinaria pesada, el contrabando de minerales y el movimiento transfronterizo de capitales.