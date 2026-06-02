Fuga en La Joyita deja dos muertos y 48 reos recapturados, informa Senafront

El subdirector del Servicio Nacional de Fronteras (Senafront), Héctor De Sedas, informó este martes 2 de junio que agentes de la Fuerza Pública lograron la recaptura de 48 privados de libertad que se habían evadido durante los disturbios registrados este lunes 1 de junio en el Centro Penitenciario La Joyita.

La fuga se produjo en medio de una situación de violencia dentro del complejo penitenciario que dejó un saldo preliminar de dos reclusos fallecidos, varios heridos y cuatro agentes de la Policía Nacional lesionadas durante las labores de control y restablecimiento del orden.

De Sedas explicó a Telemetro Reporta que, una vez se tuvo conocimiento de la evasión masiva, Senafront activó de inmediato un operativo de búsqueda en coordinación con otros estamentos de seguridad.

“Como miembros de la Fuerza Pública tenemos la responsabilidad inmediata de colaborar en cualquier situación que se presenta. En este caso, ante la conocida evasión masiva de detenidos del complejo penitenciario La Joyita, de manera inmediata desplegamos un contingente de Senafront para realizar operativos férreos y contundentes que nos permitió la recaptura de 48 detenidos que se evadieron”, manifestó el funcionario.

El subdirector de Senafront destacó que las acciones de búsqueda se concentraron en los sectores aledaños al centro penitenciario, donde fueron ubicados los privados de libertad que habían escapado durante los incidentes.

“Nos desplazamos por todas las áreas contiguas al centro penitenciario y tenemos este resultado de 48 detenidos que han sido recapturados”, señaló.

De Sedas también reconoció el apoyo brindado por la ciudadanía, que colaboró con información relevante para las labores de localización de los fugados.

“También resaltar la cooperación de la ciudadanía que a través de la línea 104 fue informando dónde se podían mantener”, indicó.

Las autoridades continúan investigando las circunstancias que dieron origen a los disturbios y a la fuga registrada en La Joyita, considerada una de las cárceles más importantes del país.

La Policía Nacional confirmó que cuatro de sus agentes resultaron heridas durante la intervención para contener la situación, aunque todas se encuentran fuera de peligro y bajo observación médica.

Mientras tanto, los organismos de seguridad mantienen operativos y revisiones dentro y fuera del centro penitenciario para determinar responsabilidades y evitar nuevos incidentes.