Cinco pasos para proteger tus datos si pierdes o te roban el celular

<b>3. Bloquea la SIM, las tarjetas y cambia tus contraseñas</b>Otro paso fundamental es <b>comunicarse con el operador telefónico para bloquear la tarjeta SIM </b>y evitar que sea utilizada de manera fraudulenta.También se <b>recomienda contactar al banco para bloquear las tarjetas asociadas al dispositivo o desvincular las cuentas</b>, además de cambiar las contraseñas de servicios importantes y cerrar las sesiones abiertas en otros dispositivos.<b>4. Verifica tus copias de seguridad</b>Fotos, documentos, contactos y mensajes podrán recuperarse únicamente si el usuario tenía activadas las copias de seguridad o la sincronización con servicios en la nube antes de perder el dispositivo.<b>5. Borra el teléfono de forma remota</b>Si existen pocas posibilidades de recuperar el equipo, la última medida consiste en eliminar toda la información almacenada mediante el borrado remoto.Antes de hacerlo, la compañía recomienda presentar la denuncia correspondiente ante las autoridades y seguir las instrucciones oficiales.<b>La prevención es la mejor defensa</b>Fabiano Tricarico, director de Productos para el Consumidor para Américas en Kaspersky, explicó que actualmente un celular concentra gran parte de la vida digital de las personas.<i><b>'Hoy, perder un celular implica mucho más que quedarse incomunicado: significa exponer el punto de acceso a cuentas bancarias, correos, redes sociales, billeteras digitales, fotografías, documentos y conversaciones personales',</b></i> señaló.