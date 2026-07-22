Cinco pasos para proteger tus datos si pierdes o te roban el celular

Perder un teléfono celular puede convertirse en mucho más que un inconveniente. Además del costo del dispositivo, el riesgo de que terceros accedan a cuentas bancarias, redes sociales, correos electrónicos o información personal hace que actuar con rapidez sea clave para evitar fraudes y el robo de identidad.

Ante el incremento de pérdidas y robos de celulares durante las vacaciones, así como en eventos deportivos, conciertos y aeropuertos, la empresa de ciberseguridad Kaspersky compartió una guía con cinco acciones que recomienda realizar de inmediato para reducir los riesgos:

1. Localiza el dispositivo

El primer paso es intentar encontrar el teléfono mediante las herramientas de rastreo disponibles en cada sistema operativo: Find My Device para Android o Find My para iPhone.

Estas funciones permiten conocer la ubicación del equipo desde otro dispositivo, siempre que hayan sido activadas previamente. En el caso de los usuarios de Kaspersky para Android, también está disponible la función ”Where Is My Device” desde el portal My Kaspersky.

2. Activa el modo perdido y bloquea el equipo

Si no logras recuperar el teléfono de inmediato, la recomendación es activar el modo perdido y bloquear el dispositivo.

Esta función permite establecer una nueva contraseña y mostrar un mensaje o un número de contacto en la pantalla para facilitar su devolución en caso de que alguien lo encuentre.

Los especialistas también advierten que, si el teléfono fue robado, los delincuentes podrían intentar comunicarse con familiares o amigos para solicitar dinero o información personal. Por ello, aconsejan informar a los contactos sobre la pérdida y desconfiar de cualquier mensaje sospechoso enviado desde el número afectado.