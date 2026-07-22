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Cinco pasos para proteger tus datos si pierdes o te roban el celular

Si no logras recuperar el teléfono de inmediato, la recomendación es activar el modo perdido y bloquear el dispositivo.
Si no logras recuperar el teléfono de inmediato, la recomendación es activar el modo perdido y bloquear el dispositivo. Depositphotos.
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Rayshel Flores
  • 22/07/2026 19:26
La empresa de ciberseguridad Kaspersky advierte que perder un teléfono no solo implica quedarse incomunicado, sino también exponer información bancaria, cuentas personales y documentos sensibles

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Perder un teléfono celular puede convertirse en mucho más que un inconveniente. Además del costo del dispositivo, el riesgo de que terceros accedan a cuentas bancarias, redes sociales, correos electrónicos o información personal hace que actuar con rapidez sea clave para evitar fraudes y el robo de identidad.

Ante el incremento de pérdidas y robos de celulares durante las vacaciones, así como en eventos deportivos, conciertos y aeropuertos, la empresa de ciberseguridad Kaspersky compartió una guía con cinco acciones que recomienda realizar de inmediato para reducir los riesgos:

1. Localiza el dispositivo

El primer paso es intentar encontrar el teléfono mediante las herramientas de rastreo disponibles en cada sistema operativo: Find My Device para Android o Find My para iPhone.

Estas funciones permiten conocer la ubicación del equipo desde otro dispositivo, siempre que hayan sido activadas previamente. En el caso de los usuarios de Kaspersky para Android, también está disponible la función ”Where Is My Device” desde el portal My Kaspersky.

2. Activa el modo perdido y bloquea el equipo

Si no logras recuperar el teléfono de inmediato, la recomendación es activar el modo perdido y bloquear el dispositivo.

Esta función permite establecer una nueva contraseña y mostrar un mensaje o un número de contacto en la pantalla para facilitar su devolución en caso de que alguien lo encuentre.

Los especialistas también advierten que, si el teléfono fue robado, los delincuentes podrían intentar comunicarse con familiares o amigos para solicitar dinero o información personal. Por ello, aconsejan informar a los contactos sobre la pérdida y desconfiar de cualquier mensaje sospechoso enviado desde el número afectado.

3. Bloquea la SIM, las tarjetas y cambia tus contraseñas

Otro paso fundamental es comunicarse con el operador telefónico para bloquear la tarjeta SIM y evitar que sea utilizada de manera fraudulenta.

También se recomienda contactar al banco para bloquear las tarjetas asociadas al dispositivo o desvincular las cuentas, además de cambiar las contraseñas de servicios importantes y cerrar las sesiones abiertas en otros dispositivos.

4. Verifica tus copias de seguridad

Fotos, documentos, contactos y mensajes podrán recuperarse únicamente si el usuario tenía activadas las copias de seguridad o la sincronización con servicios en la nube antes de perder el dispositivo.

5. Borra el teléfono de forma remota

Si existen pocas posibilidades de recuperar el equipo, la última medida consiste en eliminar toda la información almacenada mediante el borrado remoto.

Antes de hacerlo, la compañía recomienda presentar la denuncia correspondiente ante las autoridades y seguir las instrucciones oficiales.

La prevención es la mejor defensa

Fabiano Tricarico, director de Productos para el Consumidor para Américas en Kaspersky, explicó que actualmente un celular concentra gran parte de la vida digital de las personas.

”Hoy, perder un celular implica mucho más que quedarse incomunicado: significa exponer el punto de acceso a cuentas bancarias, correos, redes sociales, billeteras digitales, fotografías, documentos y conversaciones personales”, señaló.

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