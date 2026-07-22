Alex Saab se declara no culpable de nuevos cargos en Estados Unidos y no asistirá a su primera audiencia

El empresario colombiano Alex Saab se declaró no culpable de los nuevos cargos federales que enfrenta en Estados Unidos y, con autorización del tribunal, no tuvo que presentarse a su primera audiencia judicial.

De acuerdo con El Pitazo, la decisión quedó plasmada en un documento del Tribunal Federal del Distrito Sur de Florida, correspondiente al expediente 1:26-cr-20020-KMW, en el que el juez aceptó la renuncia voluntaria de Saab a comparecer.

La información, publicada inicialmente por la Revista Semana de Colombia y citada por El Pitazo, señaló que el tribunal aprobó una moción presentada por la defensa para eximir al empresario de asistir a la audiencia programada para el 24 de julio.

Como resultado de esta decisión, fueron canceladas tanto la audiencia de presentación de cargos como la reunión prevista para confirmar oficialmente a los abogados que lo representarán durante el proceso.

El juez dejó constancia de que Saab tomó esta determinación de forma consciente, voluntaria y con el asesoramiento de su equipo legal.

En el sistema judicial de Estados Unidos, una declaración de ”no culpable” implica que el acusado rechaza formalmente los cargos presentados en su contra y ejerce plenamente su derecho a la defensa.

A partir de ese momento, corresponde a la Fiscalía presentar las pruebas con las que buscará demostrar su presunta responsabilidad penal, recordó El Pitazo.