Alex Saab se declara no culpable de nuevos cargos en Estados Unidos y no asistirá a su primera audiencia

El empresario colombiano <b>Alex Saab</b> se declaró <b>no culpable</b> de los nuevos cargos federales que enfrenta en Estados Unidos y, con autorización del tribunal, no tuvo que presentarse a su primera audiencia judicial.De acuerdo con <b>El Pitazo</b>, la decisión quedó plasmada en un documento del <b>Tribunal Federal del Distrito Sur de Florida</b>, correspondiente al expediente <b>1:26-cr-20020-KMW</b>, en el que el juez aceptó la renuncia voluntaria de Saab a comparecer.La información, publicada inicialmente por la <b>Revista Semana</b> de Colombia y citada por <b>El Pitazo</b>, señaló que el tribunal aprobó una moción presentada por la defensa para eximir al empresario de asistir a la audiencia programada para el <b>24 de julio</b>.Como resultado de esta decisión, fueron canceladas tanto la audiencia de presentación de cargos como la reunión prevista para confirmar oficialmente a los abogados que lo representarán durante el proceso.El juez dejó constancia de que Saab tomó esta determinación de forma <b>consciente, voluntaria y con el asesoramiento de su equipo legal</b>.En el sistema judicial de Estados Unidos, una declaración de <b>'no culpable'</b> implica que el acusado rechaza formalmente los cargos presentados en su contra y ejerce plenamente su derecho a la defensa. A partir de ese momento, corresponde a la Fiscalía presentar las pruebas con las que buscará demostrar su presunta responsabilidad penal, recordó El Pitazo.