  1. Inicio
  2. >  Mundo
  3. >  América
América

Alex Saab se declara no culpable de nuevos cargos en Estados Unidos y no asistirá a su primera audiencia

Saab era considerado uno de los hombres fuertes de Nicolás Maduro, capturado en Caracas este 3 de enero. Maduro esta detenido en una prisión de Brooklyn.
Saab era considerado uno de los hombres fuertes de Nicolás Maduro, capturado en Caracas este 3 de enero. Maduro esta detenido en una prisión de Brooklyn. AFP
Por
Manuel Vega Loo
Editor Web
  • 22/07/2026 19:30
El tribunal aprobó una moción presentada por la defensa para eximir al empresario de asistir a la audiencia programada para el 24 de julio.

Encuentra más de nuestra cobertura en los resultados de búsqueda.

Agrega La Estrella en Google ↗️

El empresario colombiano Alex Saab se declaró no culpable de los nuevos cargos federales que enfrenta en Estados Unidos y, con autorización del tribunal, no tuvo que presentarse a su primera audiencia judicial.

De acuerdo con El Pitazo, la decisión quedó plasmada en un documento del Tribunal Federal del Distrito Sur de Florida, correspondiente al expediente 1:26-cr-20020-KMW, en el que el juez aceptó la renuncia voluntaria de Saab a comparecer.

La información, publicada inicialmente por la Revista Semana de Colombia y citada por El Pitazo, señaló que el tribunal aprobó una moción presentada por la defensa para eximir al empresario de asistir a la audiencia programada para el 24 de julio.

Como resultado de esta decisión, fueron canceladas tanto la audiencia de presentación de cargos como la reunión prevista para confirmar oficialmente a los abogados que lo representarán durante el proceso.

El juez dejó constancia de que Saab tomó esta determinación de forma consciente, voluntaria y con el asesoramiento de su equipo legal.

En el sistema judicial de Estados Unidos, una declaración de ”no culpable” implica que el acusado rechaza formalmente los cargos presentados en su contra y ejerce plenamente su derecho a la defensa.

A partir de ese momento, corresponde a la Fiscalía presentar las pruebas con las que buscará demostrar su presunta responsabilidad penal, recordó El Pitazo.

VIDEOS

Israel regala a EE UU su nueva embajada en Jerusalén sobre tierra de familias palestinas
Trabajos llevados a cabo en los terrenos de Jerusalén Oeste que EE.UU. ha arrendado por un dólar y durante 99 años a Israel para construir su nueva embajada, aunque la parcela perteneció hasta 1950 a diecinueve familias palestinas expulsadas de la zona. EFE/Guillermo Azábal
Trabajos llevados a cabo en los terrenos de Jerusalén Oeste que EE.UU. ha arrendado por un dólar y durante 99 años a Israel para construir su nueva embajada, aunque la parcela perteneció hasta 1950 a diecinueve familias palestinas expulsadas de la zona. EFE/Guillermo Azábal ( Guillermo Azábal / EFE )

Estados Unidos ha arrendado por un dólar y durante 99 años a Israel el terreno para su nueva embajada en Jerusalén Oeste, pero esa parcela perteneció hasta...

Lo Nuevo