El Mundial no salvó la fiesta: bares y restaurantes esperan repunte a final del 2026

Más allá de los números, la experiencia del cliente sigue enfrentando retos importantes. La movilidad, la disponibilidad de estacionamientos y la seguridad en distintos puntos del país son aspectos que, según Arbyd, requieren un trabajo conjunto entre la empresa privada y las autoridades. 'Son factores que inciden directamente en la decisión de salir y consumir, por lo que deben ser atendidos de manera integral', puntualizó.Pese a las dificultades, el gremio mantiene una visión positiva para el segundo semestre del año. Cornejo subrayó que fechas clave como el décimo de agosto, Halloween y las fiestas corporativas de fin de año representan oportunidades para recuperar parte de lo perdido. 'El sector debe agarrar un suspiro en el último semestre de este año', afirmó.El representante de Arbyd confía en que los próximos meses vengan acompañados de medidas que impulsen la economía, fortalezcan el turismo y generen mayor confianza en el consumidor. 'Una industria de entretenimiento fuerte no solo beneficia a nuestros negocios, sino que también genera empleo, atrae visitantes y aporta significativamente a la economía nacional', concluyó.