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El Mundial no salvó la fiesta: bares y restaurantes esperan repunte a final del 2026

Más allá de los números, la experiencia del cliente sigue enfrentando retos importantes.
Más allá de los números, la experiencia del cliente sigue enfrentando retos importantes. Archivo | La Estrella de Panamá
Por
Lourdes García Armuelles
  • 20/07/2026 00:00
La Asociación de Bares, Restaurantes y Discotecas confía en que los próximos meses vengan acompañados de medidas que impulsen la economía, fortalezcan el turismo y generen mayor confianza en el consumidor

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La industria de bares, restaurantes y discotecas sigue atravesando un freno en su dinamización. De acuerdo con Aramis Cornejo, representante de la Asociación de Bares, Restaurantes y Discotecas (Arbyd), el primer semestre de 2026 cerró con una disminución de entre 35% y 40% en la facturación respecto al mismo período de 2025.

Cornejo explicó que esta caída responde principalmente a la desaceleración económica que vive el país, la falta de empleo y el impacto de los costos operativos. En contraste, el Instituto de Estadística y Censo informó recientemente que el segmento de restaurantes formó parte de las actividades que impulsaron el crecimiento de la economía a 5.19%, al cierre de mayo del 2026. La cifra supera con creces el 2.95% reportado en el mismo mes de 2025.

“La industria continúa enfrentando un panorama desafiante producto de la desaceleración económica. Si bien el mundial generó expectativas positivas, salvo los partidos de la Selección de Panamá, el impacto en el consumo estuvo por debajo de lo que esperábamos”, señaló.

En términos generales, el comportamiento comercial durante el Mundial ha sido estable para los centros comerciales del país.

Si bien en los días en que jugó la Selección de Panamá se registró un incremento puntual en la afluencia de visitantes y en el consumo, ese comportamiento respondió principalmente al entusiasmo generado por esos encuentros específicos y promovió mucho que las personas quisieran comprar los suéteres de la Selección y de los otros equipos mundialistas, pero, posteriormente regresó a sus niveles habituales, explicó Bonny Sánchez, presidenta de la Asociación Panameña de Centros Comerciales (Apacecom).

“Se han favorecido actividades que ofrecen espacios para encuentros como lo son restaurantes, sports bars y otros espacios recreativos. Podemos decir que el Mundial ha tenido un efecto positivo en los negocios recreativos en general , por tanto aquellos malls, que ofrecen dentro de su estructura comercial estas actividades definitivamente van a tener un impacto de aumento del tráfico”, destacó Sánchez.

La experiencia

La presidenta de Apacecom indicó, por su parte, que el Mundial ha representado una excelente oportunidad para que los centros comerciales fortalezcan la experiencia de sus visitantes.

Detalló como muchos han desarrollado una agenda especial con decoración temática, fan fest, activaciones, promociones y alianzas para la transmisión de los partidos, convirtiéndose en espacios de encuentro para que las familias y los aficionados disfruten de esta importante fiesta deportiva.

“Lo más rescatable para el sector de centros comerciales es que esta festividad ha sido de provecho para que podamos ofrecer experiencias que ayudan a fortalecer la relación con nuestros visitantes”, subrayó Sánchez.

Cornejo detalló que el gasto de los clientes depende mucho del tipo de establecimiento y de la experiencia que buscan. En ese sentido, dijo, muchos negocios han optado por estrategias de promoción para mantener el dinamismo del sector. “Actualmente, los locales están apostando por descuentos, noches temáticas y ofertas especiales para incentivar a los clientes a salir”, agregó.

La presión sobre los costos también ha sido un factor determinante. El incremento en rubros como energía eléctrica, alquileres, planilla, seguridad, logística e insumos ha obligado a algunos empresarios a ajustar precios.

Sin embargo, Cornejo destacó que la mayoría ha hecho un esfuerzo por mantener tarifas competitivas y absorber parte de esos aumentos para no afectar directamente al consumidor.

Retos

Más allá de los números, la experiencia del cliente sigue enfrentando retos importantes. La movilidad, la disponibilidad de estacionamientos y la seguridad en distintos puntos del país son aspectos que, según Arbyd, requieren un trabajo conjunto entre la empresa privada y las autoridades. “Son factores que inciden directamente en la decisión de salir y consumir, por lo que deben ser atendidos de manera integral”, puntualizó.

Pese a las dificultades, el gremio mantiene una visión positiva para el segundo semestre del año. Cornejo subrayó que fechas clave como el décimo de agosto, Halloween y las fiestas corporativas de fin de año representan oportunidades para recuperar parte de lo perdido. “El sector debe agarrar un suspiro en el último semestre de este año”, afirmó.

El representante de Arbyd confía en que los próximos meses vengan acompañados de medidas que impulsen la economía, fortalezcan el turismo y generen mayor confianza en el consumidor. “Una industria de entretenimiento fuerte no solo beneficia a nuestros negocios, sino que también genera empleo, atrae visitantes y aporta significativamente a la economía nacional”, concluyó.

Bonny Sánchez
Presidenta de Apacecom
Podemos decir que el Mundial ha tenido un efecto positivo en los negocios recreativos en general , por tanto aquellos malls, que ofrecen dentro de su estructura comercial estas actividades definitivamente van a tener un impacto de aumento del tráfico”,
Aramis Cornejo
Representante de Arbyd
La industria continúa enfrentando un panorama desafiante producto de la desaceleración económica. Si bien el mundial generó expectativas positivas, salvo los partidos de la Selección de Panamá, el impacto en el consumo estuvo por debajo de lo que esperábamos”,
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