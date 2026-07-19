El Mundial no salvó la fiesta: bares y restaurantes esperan repunte a final del 2026

La industria de bares, restaurantes y discotecas sigue atravesando un freno en su dinamización. De acuerdo con Aramis Cornejo, representante de la Asociación de Bares, Restaurantes y Discotecas (Arbyd), el primer semestre de 2026 cerró con una disminución de entre 35% y 40% en la facturación respecto al mismo período de 2025.

Cornejo explicó que esta caída responde principalmente a la desaceleración económica que vive el país, la falta de empleo y el impacto de los costos operativos. En contraste, el Instituto de Estadística y Censo informó recientemente que el segmento de restaurantes formó parte de las actividades que impulsaron el crecimiento de la economía a 5.19%, al cierre de mayo del 2026. La cifra supera con creces el 2.95% reportado en el mismo mes de 2025.

“La industria continúa enfrentando un panorama desafiante producto de la desaceleración económica. Si bien el mundial generó expectativas positivas, salvo los partidos de la Selección de Panamá, el impacto en el consumo estuvo por debajo de lo que esperábamos”, señaló.

En términos generales, el comportamiento comercial durante el Mundial ha sido estable para los centros comerciales del país.

Si bien en los días en que jugó la Selección de Panamá se registró un incremento puntual en la afluencia de visitantes y en el consumo, ese comportamiento respondió principalmente al entusiasmo generado por esos encuentros específicos y promovió mucho que las personas quisieran comprar los suéteres de la Selección y de los otros equipos mundialistas, pero, posteriormente regresó a sus niveles habituales, explicó Bonny Sánchez, presidenta de la Asociación Panameña de Centros Comerciales (Apacecom).

“Se han favorecido actividades que ofrecen espacios para encuentros como lo son restaurantes, sports bars y otros espacios recreativos. Podemos decir que el Mundial ha tenido un efecto positivo en los negocios recreativos en general , por tanto aquellos malls, que ofrecen dentro de su estructura comercial estas actividades definitivamente van a tener un impacto de aumento del tráfico”, destacó Sánchez.