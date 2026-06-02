Fuga en La Joyita: Familiares de reos piden información

Un grupo de familiares de los reclusos del Centro Penitenciario La Joyita se encuentra en la entrada del penal a la espera de información oficial sobre los muertos y heridos.

La Estrella de Panamá conversó con los familiares, quienes dijeron que necesitan saber el estatus de sus seres queridos.

El grupo puntualizó que desean saber la identidad de los dos muertos y la cantidad exacta de los heridos.

También desean conocer si se han trasladado los reos de La Joyita a otro penal. Además si sus familiares están bajo custodia por la revuelta y luego por la fuga.

Los familiares están en el sector de Paso Blanco y se quejan porque ninguna autoridad ni nacional ni de seguridad les a explicado la situación.

Además, enfatizaron que están a la espera de la conferencia de prensa de las 6:00 p,m. para tener más datos de esta situación.

Más temprano el subdirector del Servicio Nacional de Fronteras (Senafront), Héctor De Sedas, informó este martes 2 de junio que agentes de la Fuerza Pública lograron la recaptura de 48 privados de libertad que se habían evadido durante los disturbios registrados este lunes 1 de junio en el Centro Penitenciario La Joyita.

La fuga se produjo en medio de una situación de violencia dentro del complejo penitenciario que dejó un saldo preliminar de dos reclusos fallecidos, varios heridos y cuatro agentes de la Policía Nacional lesionadas durante las labores de control y restablecimiento del orden.

El subdirector de Senafront destacó que las acciones de búsqueda se concentraron en los sectores aledaños al centro penitenciario, donde fueron ubicados los privados de libertad que habían escapado durante los incidentes.

“Nos desplazamos por todas las áreas contiguas al centro penitenciario y tenemos este resultado de 48 detenidos que han sido recapturados”, señaló.

De Sedas también reconoció el apoyo brindado por la ciudadanía, que colaboró con información relevante para las labores de localización de los fugados.