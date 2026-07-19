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Panamá se prepara para El Niño: Gobierno instala comisión para enfrentar sus efectos

Representantes de ministerios, entidades técnicas y organismos de respuesta acordaron mantener reuniones semanales para evaluar la evolución de El Niño y coordinar acciones preventivas.
Representantes de ministerios, entidades técnicas y organismos de respuesta acordaron mantener reuniones semanales para evaluar la evolución de El Niño y coordinar acciones preventivas. Generado con Inteligencia Artificial
Por
Adriana Berna
  • 19/07/2026 16:53
Ante el pronóstico de una disminución de las lluvias y una posible extensión de la temporada seca, el Gobierno activó una comisión de alto nivel para monitorear el fenómeno.

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Ante la amenaza que representa el fenómeno climático de El Niño, el Gobierno Nacional instaló una Comisión Interinstitucional de Alto Nivel que dará seguimiento permanente a sus posibles efectos en el país, especialmente durante el segundo semestre de 2026.

La primera reunión de la comisión se realizó el pasado 15 de julio en la sede del Ministerio de Gobierno (Mingob), donde las instituciones participantes acordaron declararse en sesión permanente y sostener reuniones semanales para evaluar la evolución del fenómeno y coordinar acciones de respuesta.

La medida surge luego de que las autoridades analizaran un informe sobre el comportamiento de El Niño y su proyección climática para el período comprendido entre julio y diciembre de este año.

Advierten menos lluvias y riesgo de sequía

Durante el encuentro, se presentó un informe técnico que advierte que el fenómeno podría provocar una disminución de las precipitaciones en las regiones de la vertiente del Pacífico, además de un adelanto o una prolongación de la temporada seca.

Según el documento, estas condiciones aumentarían el riesgo de sequías, con posibles impactos sobre el abastecimiento de agua, la producción agropecuaria y otros sectores sensibles a la disponibilidad del recurso hídrico.

El Gobierno no detalló medidas específicas, pero indicó que la comisión tendrá como objetivo monitorear el desarrollo del fenómeno y coordinar las acciones preventivas entre las distintas entidades del Estado.

La comisión está integrada por representantes de ministerios, instituciones técnicas y organismos de respuesta a emergencias.

A la reunión asistieron el ministro de la Presidencia, Juan Carlos Orillac; la ministra de Gobierno, Dinoska Montalvo; el ministro encargado de Desarrollo Agropecuario, Aníbal Rincón; el ministro de Ambiente, Juan Carlos Navarro; y el viceministro de Vivienda, Fernando Méndez.

También participaron delegados de los ministerios de Salud, Economía y Finanzas y Asuntos del Canal.

Entre las instituciones representadas estuvieron la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (ASEP), el Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA), el Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN), el Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc), el Benemérito Cuerpo de Bomberos, el Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) y la Dirección Nacional de Gobiernos Locales, entre otras.

Seguimiento permanente

Las autoridades acordaron mantener reuniones una vez por semana mientras persista la amenaza climática, con el propósito de dar seguimiento a las condiciones meteorológicas y coordinar respuestas oportunas ante los posibles efectos del fenómeno.

El establecimiento de esta comisión ocurre luego de que el IMHPA advirtiera sobre una alta probabilidad de que El Niño se fortalezca durante la segunda mitad de 2026, escenario que podría traducirse en menos lluvias, mayores temperaturas y un incremento del riesgo de incendios forestales y afectaciones al recurso hídrico en distintas regiones del país.

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