Panamá se prepara para El Niño: Gobierno instala comisión para enfrentar sus efectos

Ante la amenaza que representa el fenómeno climático de<a href="/tag/-/meta/fenomeno-el-nino-"> <b>El Niño</b></a>, el Gobierno Nacional instaló una <b>Comisión Interinstitucional de Alto Nivel</b> que dará seguimiento permanente a sus posibles efectos en el país, especialmente durante el segundo semestre de 2026.La primera reunión de la comisión se realizó el pasado <b>15 de julio</b> en la sede del <b><a href="/tag/-/meta/mingob-ministerio-de-gobierno">Ministerio de Gobierno (Mingob)</a></b>, donde las instituciones participantes acordaron declararse en <b>sesión permanente</b> <b>y sostener reuniones semanales para evaluar la evolución del fenómeno y coordinar acciones de respuesta</b>.La medida surge luego de que las autoridades analizaran un informe sobre el comportamiento de El Niño y su proyección climática para el período comprendido entre julio y diciembre de este año.