Panamá se prepara para El Niño: Gobierno instala comisión para enfrentar sus efectos

Ante la amenaza que representa el fenómeno climático de El Niño, el Gobierno Nacional instaló una Comisión Interinstitucional de Alto Nivel que dará seguimiento permanente a sus posibles efectos en el país, especialmente durante el segundo semestre de 2026. La primera reunión de la comisión se realizó el pasado 15 de julio en la sede del Ministerio de Gobierno (Mingob), donde las instituciones participantes acordaron declararse en sesión permanente y sostener reuniones semanales para evaluar la evolución del fenómeno y coordinar acciones de respuesta. La medida surge luego de que las autoridades analizaran un informe sobre el comportamiento de El Niño y su proyección climática para el período comprendido entre julio y diciembre de este año.

Advierten menos lluvias y riesgo de sequía

Seguimiento permanente