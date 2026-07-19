BTS, Shakira y Coldplay protagonizan el histórico show de medio tiempo del Mundial 2026

El espectáculo también contó con invitados especiales como Gustavo Dudamel junto a la Filarmónica de Nueva York y personajes de Sesame Street y The Muppets, quienes aportaron un toque familiar y cultural. La diversidad de géneros y estilos reflejó la intención de la FIFA de convertir el fútbol en un espacio de encuentro universal, donde la música actúa como puente entre culturas.La logística del evento fue igualmente impresionante. El entretiempo se extendió a casi 30 minutos para permitir el montaje y desmontaje del escenario, sin afectar el ritmo del partido.