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Farándula

BTS, Shakira y Coldplay protagonizan el histórico show de medio tiempo del Mundial 2026

Vista general de las actuaciones al descanso de la final del Mundial EFE/EPA/RONALD WITTEK
Vista general de las actuaciones al descanso de la final del Mundial EFE/EPA/RONALD WITTEK EFE
Por
Lourdes García Armuelles
  • 19/07/2026 15:24
La producción estuvo a cargo de Global Citizen y Live Nation, con el objetivo de recaudar hasta $100 millones para el Fondo de Educación FIFA–Global Citizen

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La final de la Copa del Mundo 2026 no solo quedará en la memoria por el enfrentamiento entre Argentina y España, sino también por un espectáculo musical sin precedentes.

Por primera vez en la historia del torneo, la FIFA organizó un show de medio tiempo inspirado en el formato del Super Bowl, reuniendo a estrellas globales en el estadio New York–New Jersey.

El espectáculo, de 17 minutos de duración, fue encabezado por Madonna, Shakira, BTS, Justin Bieber y Coldplay, quienes ofrecieron un despliegue artístico que combinó música, cultura y solidaridad.

La producción estuvo a cargo de Global Citizen y Live Nation, con el objetivo de recaudar hasta $100 millones para el Fondo de Educación FIFA–Global Citizen, iniciativa que busca ampliar el acceso a la educación en comunidades vulnerables.

Repertorio

La apertura estuvo a cargo de Madonna, quien sorprendió por estar acompañada de los jugadores Ronaldinho y Ronaldo con una puesta que incluyó bailarines.

Shakira, fiel a su estilo, encendió al público con ritmos latinos y presentó su tema oficial del Mundial Dai Dai junto Burna Boy y los Triplets Ghetto Kids.

BTS, los ídolos del K-pop, aportaron energía y coreografías masivas que hicieron vibrar a los asistentes, mientras Justin Bieber apostó por un set más relajado junto a su guitarra para cantar EVERYTHING HALLELUJAH.

El cierre estuvo en manos de Coldplay, con Chris Martin acompañado por el coro infantil PS22 Chorus, en un emotivo final que transmitió un mensaje de unidad global.

El espectáculo también contó con invitados especiales como Gustavo Dudamel junto a la Filarmónica de Nueva York y personajes de Sesame Street y The Muppets, quienes aportaron un toque familiar y cultural.

La diversidad de géneros y estilos reflejó la intención de la FIFA de convertir el fútbol en un espacio de encuentro universal, donde la música actúa como puente entre culturas.

La logística del evento fue igualmente impresionante. El entretiempo se extendió a casi 30 minutos para permitir el montaje y desmontaje del escenario, sin afectar el ritmo del partido.

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