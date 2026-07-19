BTS, Shakira y Coldplay protagonizan el histórico show de medio tiempo del Mundial 2026

La final de la Copa del Mundo 2026 no solo quedará en la memoria por el enfrentamiento entre Argentina y España, sino también por un espectáculo musical sin precedentes.

Por primera vez en la historia del torneo, la FIFA organizó un show de medio tiempo inspirado en el formato del Super Bowl, reuniendo a estrellas globales en el estadio New York–New Jersey.

El espectáculo, de 17 minutos de duración, fue encabezado por Madonna, Shakira, BTS, Justin Bieber y Coldplay, quienes ofrecieron un despliegue artístico que combinó música, cultura y solidaridad.

La producción estuvo a cargo de Global Citizen y Live Nation, con el objetivo de recaudar hasta $100 millones para el Fondo de Educación FIFA–Global Citizen, iniciativa que busca ampliar el acceso a la educación en comunidades vulnerables.