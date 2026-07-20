Derrota de Argentina ante España termina con disturbios y detenidos en Buenos Aires

Lo que comenzó como una concentración de aficionados en el Obelisco de Buenos Aires, tras la derrota de la selección argentina frente a España en la final del Mundial 2026, terminó en violentos enfrentamientos entre un grupo de personas y la Policía, con un saldo preliminar de 15 detenidos y siete agentes heridos.

De acuerdo con Infobae, los incidentes comenzaron alrededor de las 23:45, cuando varias personas sobrepasaron la reja perimetral del Obelisco y comenzaron a lanzar botellas de vidrio y otros objetos contra los efectivos policiales.

La Policía respondió con un operativo para dispersar a los manifestantes, mientras varias personas resultaron heridas. Entre ellas, un hombre que recibió una patada en el rostro en medio de los disturbios y una mujer que debió ser asistida por personal de emergencia.

Según Infobae, el Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME) también atendió a 25 personas durante la jornada por diferentes emergencias registradas en el centro de Buenos Aires. Dos de ellas fueron trasladadas a hospitales debido a la gravedad de sus lesiones.

Entre los casos más delicados, un hombre de 47 años sufrió una caída desde aproximadamente cuatro metros de altura y presentó una luxofractura en un pie. También fueron atendidas personas con traumatismos, heridas provocadas por botellas, crisis nerviosas, ataques de pánico y cuadros relacionados con el consumo excesivo de alcohol.

Asimismo, durante la jornada se reportaron dos fallecimientos por paros cardiorrespiratorios, ocurridos mientras se disputaba la final del Mundial.

Por otro lado, en España un menor de 13 años murió tras el colapso de una estructura dentro de un establecimiento donde decenas de personas celebraban la victoria de la selección española. Pese a que agentes de la Policía intentaron rescatarlo entre los escombros, el adolescente falleció en el lugar.

Con este trágico episodio, la final del Mundial 2026 quedó marcada no solo por la derrota de Argentina, sino también por los hechos de violencia registrados en Buenos Aires.