Aumentan a 5.208 los fallecidos por los terremotos en Venezuela

El balance de víctimas por los terremotos que sacudieron el norte de Venezuela el pasado 24 de junio aumentó a <b>5.208 fallecidos</b>, según el reporte oficial divulgado el pasado domingo 19 de julio por el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez.El informe oficial también señala que <b>16.740 personas permanecen heridas, 6.462 han sido rescatadas, 17.907 quedaron sin hogar y 23.820 reciben alojamiento en 107 campamentos temporales</b> instalados por las autoridades.El Gobierno informó además que en las labores de emergencia participan <b>2.278 rescatistas internacionales</b>, junto con <b>30.989 efectivos</b> y <b>31.745 voluntarios</b>.El doble terremoto es considerado el <b>más mortífero de la historia moderna de Venezuela</b> y el evento sísmico de mayor impacto registrado en el país desde 1900. Los trabajos de rescate y la asistencia humanitaria continúan mientras avanzan las labores de recuperación y reconstrucción en las zonas afectadas.