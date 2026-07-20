Aumentan a 5.208 los fallecidos por los terremotos en Venezuela

El balance de víctimas por los terremotos que sacudieron el norte de Venezuela el pasado 24 de junio aumentó a 5.208 fallecidos, según el reporte oficial divulgado el pasado domingo 19 de julio por el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez.

El informe oficial también señala que 16.740 personas permanecen heridas, 6.462 han sido rescatadas, 17.907 quedaron sin hogar y 23.820 reciben alojamiento en 107 campamentos temporales instalados por las autoridades.

El Gobierno informó además que en las labores de emergencia participan 2.278 rescatistas internacionales, junto con 30.989 efectivos y 31.745 voluntarios.

El doble terremoto es considerado el más mortífero de la historia moderna de Venezuela y el evento sísmico de mayor impacto registrado en el país desde 1900. Los trabajos de rescate y la asistencia humanitaria continúan mientras avanzan las labores de recuperación y reconstrucción en las zonas afectadas.