Clima en Panamá: Pronóstico para este lunes 20 de julio

El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA) prevé para este día lluvias y tormentas en ambas vertientes del país, con mayor intensidad durante la tarde.

En la vertiente del Pacífico, durante la madrugada se esperan lluvias con tormentas sobre el golfo y las zonas costeras de Panamá, así como en el sur de Azuero. En la mañana persistirán lluvias localizadas en estas áreas, mientras que el resto del país experimentará una disminución de la nubosidad.

Sin embargo, durante la tarde se desarrollarán lluvias fuertes y tormentas de manera generalizada. En horas de la noche, las precipitaciones disminuirán, aunque podrían formarse nuevas tormentas en el Pacífico Oriental.

En la vertiente del Caribe, la madrugada y la mañana estarán marcadas por condiciones inestables con lluvias aisladas de variada intensidad y actividad eléctrica. Durante la tarde, las precipitaciones se concentrarán principalmente en el occidente y centro de la región, mientras que en la noche volverán a registrarse lluvias con tormentas en el occidente caribeño.

El IMHPA informó que las temperaturas oscilarán entre 12 °C y 18 °C en las zonas montañosas y entre 19 °C y 23 °C en el resto del país durante la madrugada. En el día, las máximas alcanzarán entre 24 °C y 31 °C.

Por su parte, los índices de radiación UV-B se ubicarán entre 5 y 7, con niveles de exposición de moderados a altos, por lo que se aconseja utilizar protección solar durante las horas de mayor intensidad.