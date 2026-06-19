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Contratos de trabajo marítimo aumentan 26.2% en los primeros cinco meses de 2026

Panamá reporta alza en contratos marítimos y refuerza supervisión laboral
Panamá reporta alza en contratos marítimos y refuerza supervisión laboral Cedida
Por
Emiliana Tuñón
  • 19/06/2026 11:16
Más de 500 contratos de trabajo marítimo fueron formalizados en los primeros cinco meses de 2026 en Panamá.

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La Autoridad Marítima de Panamá (AMP) informó que los contratos de trabajo marítimo aumentaron 26.2 % entre enero y mayo de 2026, al registrarse 534 nuevas contrataciones frente a 423 en el mismo período de 2025, lo que refleja una mayor formalización laboral en el sector.

La Dirección General de la Gente de Mar (DGGM) explicó que este resultado está vinculado al fortalecimiento de la supervisión laboral marítima y a la protección de los derechos de los trabajadores, quienes laboran bajo bandera panameña en aguas nacionales e internacionales.

La DGGM destacó que cada contrato es verificado para garantizar el cumplimiento de la legislación vigente en materia de jornadas laborales, descansos y remuneraciones, además de reportar más de 100 inspecciones realizadas en 2026 en aguas jurisdiccionales panameñas.

También se resaltaron los programas de capacitación impulsados junto al Instituto Nacional de Formación Profesional y Capacitación para el Desarrollo Humano (Inadeh), enfocados en fortalecer el inglés de los marinos para ampliar sus oportunidades laborales internacionales.

Los participantes coincidieron en la importancia de mantener espacios de coordinación entre la AMP, el Servicio Nacional de Migración, la Caja de Seguro Social, el MITRADEL y los gremios marítimos, mientras CONAGEMAR reiteró la necesidad de avanzar en la incorporación de los trabajadores al sistema de seguridad social y su participación en el análisis del Proyecto de Ley N.° 146.

La Autoridad Marítima reiteró su compromiso de mantener el diálogo permanente con el sector marítimo y fortalecer las acciones en favor de los derechos laborales y el bienestar de la gente de mar.

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