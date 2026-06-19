Contratos de trabajo marítimo aumentan 26.2% en los primeros cinco meses de 2026

También se resaltaron los programas de capacitación impulsados junto al Instituto Nacional de Formación Profesional y Capacitación para el Desarrollo Humano (Inadeh), enfocados en fortalecer el inglés de los marinos para ampliar sus oportunidades laborales internacionales.Los participantes coincidieron en la importancia de mantener espacios de coordinación entre la AMP, el Servicio Nacional de Migración, la Caja de Seguro Social, el MITRADEL y los gremios marítimos, mientras CONAGEMAR reiteró la necesidad de avanzar en la incorporación de los trabajadores al sistema de seguridad social y su participación en el análisis del Proyecto de Ley N.° 146.La Autoridad Marítima reiteró su compromiso de mantener el diálogo permanente con el sector marítimo y fortalecer las acciones en favor de los derechos laborales y el bienestar de la gente de mar.