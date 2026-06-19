Contratos de trabajo marítimo aumentan 26.2% en los primeros cinco meses de 2026

La Autoridad Marítima de Panamá (AMP) informó que los contratos de trabajo marítimo aumentaron 26.2 % entre enero y mayo de 2026, al registrarse 534 nuevas contrataciones frente a 423 en el mismo período de 2025, lo que refleja una mayor formalización laboral en el sector.

La Dirección General de la Gente de Mar (DGGM) explicó que este resultado está vinculado al fortalecimiento de la supervisión laboral marítima y a la protección de los derechos de los trabajadores, quienes laboran bajo bandera panameña en aguas nacionales e internacionales.

La DGGM destacó que cada contrato es verificado para garantizar el cumplimiento de la legislación vigente en materia de jornadas laborales, descansos y remuneraciones, además de reportar más de 100 inspecciones realizadas en 2026 en aguas jurisdiccionales panameñas.