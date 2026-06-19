Investigan expansión de rana introducida en Panamá por riesgo ecológico

Investigadores panameños iniciaron un estudio para determinar la distribución de la rana de invernadero (Eleutherodactylus planirostris) en el país y evaluar los posibles efectos que su expansión podría tener sobre la biodiversidad nacional.

La especie, originaria de las islas del Caribe, ha despertado interés científico debido a una característica poco común entre los anfibios: puede completar su ciclo reproductivo sin depender de cuerpos de agua.

A diferencia de la mayoría de las ranas, que depositan sus huevos en charcas, ríos o quebradas, la rana de invernadero coloca sus huevos en la tierra húmeda o entre la hojarasca. De ellos emergen pequeñas ranas completamente formadas, sin pasar por la fase de renacuajo.

Según los investigadores, esta adaptación facilita su establecimiento en nuevos ambientes y aumenta sus posibilidades de dispersión a través del comercio de plantas ornamentales, donde los huevos pueden ser transportados inadvertidamente en la tierra de las macetas.

La investigación es desarrollada por Eduardo Zambrano, estudiante de Biología de la Universidad de Panamá en el Centro Regional Universitario de Veraguas, bajo la asesoría del investigador Eric E. Flores, de la Estación Científica Coiba AIP.

El objetivo principal del proyecto es identificar la presencia actual de la especie en el territorio nacional y generar información científica que permita determinar si su expansión podría afectar a la fauna local.

Los especialistas señalaron que la rana no representa un riesgo para las personas. Sin embargo, advirtieron que su presencia podría alterar algunos ecosistemas al competir por alimento con especies de anfibios nativos y consumir pequeños invertebrados que forman parte de cadenas alimenticias importantes.

También indicaron que resulta necesario estudiar si la especie podría actuar como transmisora de enfermedades o parásitos que afecten a la fauna silvestre, una preocupación frecuente en el manejo de especies introducidas.

Como parte del proyecto, investigadores impulsan una estrategia de ciencia ciudadana denominada “Alerta Rana Invasora”, que busca involucrar a estudiantes, docentes, científicos y ciudadanos en la recopilación de registros sobre la especie.

La iniciativa utiliza la plataforma digital Epicollect5, una aplicación que permite reportar observaciones mediante fotografías, ubicación geográfica y datos de campo. La información será utilizada para elaborar un mapa nacional de distribución de la rana.

En el marco de esta estrategia, se realizó recientemente una capacitación virtual que reunió a 77 participantes de distintas regiones del país, entre ellos estudiantes, docentes e investigadores de Veraguas, Coclé, Herrera, Darién y la comarca Guna Yala.

Los responsables del proyecto consideran que la información recopilada permitirá conocer con mayor precisión el avance de la especie y aportar evidencia científica para futuras decisiones relacionadas con la conservación de la biodiversidad panameña.