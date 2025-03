¿Depredación limita la dispersión de un anfibio en la isla de Coiba?

¿Por qué una especie de rana venenosa no se encuentra en la isla Coiba, pero sí está en la costa? Una hipótesis es que esta rana sí colonizóCoiba en el pasado, pero no se mantuvo allí por causa de algún depredador.

La isla de Coiba se separó del continente entre 12 mil y 14 mil años. Una gran cantidad de géneros de anfibios y reptiles no está presente en la isla, o no se han encontrado a la fecha, pero sí se encuentran en tierra firme cercana, a una distancia que no supera los 20 kilómetros.

Para estudiar este aspecto, el investigador veragüense Eric Flores De Gracia, miembro del Sistema Nacional de Investigación (SNI) y científico de la Estación Científica Coiba AIP, desarrolla el proyecto “La depredación como factor limitante a la dispersión de un anfibio en la isla de Coiba”, financiado por la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (Senacyt), a través de la convocatoria de Fomento a I+D 2024.

“Los anfibios del género Dendrobates no están en la isla Coiba, sin embargo, en la costa se encuentra la rana venenosa verdinegra (Dendrobates auratus). Una hipótesis es que quizás sí llegó a la isla Coiba, pero por su actividad diurna, terrestre y sus llamativos colores que indican la toxicidad que tienen, atraían a un potencial depredador”, explica el doctor Flores.

Se encuentran también ranas de esta especie con otras variaciones de colores, como celeste con negro, negro con amarillo, chocolate con gris y unas negras con pequeñas manchas verdes.